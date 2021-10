Kirja-arvio: Siri Kolun nuortenkirja on hätkähdyttävä kannanotto vähemmistöjen oikeuksiin – mutta kenelle se aukenee?

Siri Kolu. Iltasatuja maailmanpaosta. Otava. 318 s.

Siri Kolun tuore nuortenkirja kertoo kuvitteellisista pihmisistä, jotka ovat sairastuneet Kaukoidästä lähteneen p-influenssaan. Ihmiset vainoavat ja eristävät pihmisiä asumisyksiköihin. Teos jatkaa romaanien Pelko ihmisessä (2013) ja Ihmisen puolella (2014) tarinaa itsenäisenä teoksena.

Kirjan tapahtumat sijoittuvat Helsinkiin, Euroopan kaupunkeihin ja Sysmään: tarina etenee kaupunkien asumisyksiköistä ja kaduilta Sysmän vihannespelloille. Tarina on hätkähdyttävän ajankohtainen vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi, vaikka itse tarina ei liitykään koronatilanteeseen.

Kirjan päähenkilö on keski-ikäinen Pilvi ja aikuisuuden kynnyksellä oleva Julian, jotka ovat sairastuneet viruksen neljänteen vaiheeseen, joka antaa heille erityisiä kykyjä. Esimerkiksi Julian pystyy lukemaan toisten pihmisten ajatuksia. Pilvillä ja Julianilla on lämmin äiti-poika-suhde, vaikka he eivät ole sukua toisilleen. Pilvi on nimittäin aiemmin pelastanut Julianin asumisyksiköstä.

Kirjassa on useita kertojia, mikä monimutkaistaa tarinaa. Perässä pysymistä vaikeuttaa myös se, että kirjaan on kirjoitettu sisään useita tarinoita. Näitä ovat muun muassa Pilvin iltasadut Julianille: ne auttavat pihmisiä selviytymään pelon uhkaamassa tilanteessa. Lisäksi tarinassa kulkee ihmisoikeusjournalisti Livin blogi ja päähenkilöiden tajunnanvirtaa.

Tarinaan on kiedottu syvempi taso: se ottaa vahvasti kantaa turvapaikanhakijoiden ja seksuaalivähemmistöjen syrjintään ja heihin kohdistuneisiin rikoksiin. Kirja esimerkiksi kritisoi turvapaikkaprosessin epäkohtia jyrkästi. Kirjasta ilmenee viitteitä myös holokaustiin, esimerkiksi kaasukammioihin.

Teos onkin ensisijaisesti symbolinen kannanotto vähemmistöryhmien jäseniin kohdistuvaan vihaan, ennakkoluuloihin ja rikoksiin. Tarinan vertauskuvallinen ulottuvuus saattaa silti nuorelta mennä ohi, jos ei ole perehtynyt viharikoksiin ja vihapuheeseen – sen verran syvälle paneutuvaa Kolun vertauskuvallinen mutta lumoava kieli on. Siksi kirjan voisi luokitella lisäksi nuorten aikuisten kirjaksi, koska sen aukeneminen saattaa vaatia laajempaa poliittis-historiallisen tilanteen hahmottamista.