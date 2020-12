Massin myöhemmät vaiheet – miten se oikein meneekään?

"Mascate Matchin tulevaisuus kirjoitetaan huutokaupassa. Tamman ostaja voi olla kuka tahansa, jolla on riittävästi rahaa ja kiinnostusta kalliiseen toimintaan", kirjoittaa Riku Niittynen.

Eilen Raviliiga HIFK tuli ulos tiedotteella, jossa kerrottiin, että osa kimpan jäsenistä lähtee joulukuun lopun huutokauppaan ostamaan jalokiveään Mascate Matchia siitostammaksi. Eläinlääkäri Jukka Houtun – takuulla mahdollisimman pätevän arvioijan – mukaan todennäköisyys Massin jännevamman uusiutumiselle on 60-70 prosenttia. Tämän arvion perusteella osa Raviliiga HIFK:n osakkaista on päätynyt keräämään tiedotteen mukaan kimppaa tamman ympärille suunnitelmanaan tehdä sillä varsoja – ei enää kilpailla.

Raviliiga HIFK:n tiedote ei tarkoita sitä, että Mascate Match olisi tästä eteenpäin automaattisesti siitostamma. Eikä liioin sitä, että se olisi jäämässä Raviliiga HIFK:n jäsenten omistukseen auvoisiin mammanpäiviin kotimaahansa.

Se voi tarkoittaa sitä, mutta ei välttämättä.

Mascate Matchin tulevaisuus kirjoitetaan huutokaupassa ja siitä eteenpäin. Massin ostaja voi olla kuka tahansa, jolla on riittävästi rahaa ja kiinnostusta kalliiseen toimintaan. Tuo ostaja, ostajat tai yritys voi viedä tammansa Amerikkaan tai vaikka Australiaan. Hän voi astuttaa sen tai viedä maailman taitavimmalle spesialistille eläinlääkärille, joka osaa jännevammojen kuntoutuksen. Tämä siis täysin teoriassa.

Mascate Match voi vielä juosta maailmanennätyksiä - toki se (todennäköisesti?) voi olla juoksematta enää metriäkään urallaan.

Yksi iso kysymys tässä korona-ajassa on, voidaanko livetapahtumaksi suunniteltu Mascate Matchin huutokauppaaminen keskiviikkona 30. joulukuuta järjestää sittenkään elävän yleisön edessä?

Mascate Matchin huutokauppaaminen on jalkavammasta huolimatta ainutlaatuinen tapaus. Se on sitä kansantarinaa, joka Raviliigasta ja ravivuodesta 2020 jää pysyvästi historiaan. On imagollisesti äärettömän tärkeää, että huutokaupan järjestelyt onnistuvat.

Käydään huutokauppa sitten paikan päällä Vermon raveissa tai sähköisesti verkossa, pitää sen tapahtua vastuullisesti ja täysin läpinäkyvästi. Korrektin tiedon siitä pitää levitä maailman medioihin nykyaikaisen tehokkaasti. Kyse on syöpälapsien ja heidän perheidensä hyväksi toimivan Sylva ry:n rahoista ja raviurheilun tulevaisuuden mielikuvasta, kaiken muun lisäksi.

On hieno ajatus, että Raviliiga olisi kasvattanut kolmessa vuodessa kilpahevosen pienosakkaista myös hevoskasvattajia. Sellaisia harrastajapolkuja laji haluaisi rakentaa ja totisesti tarvitsee.

Raviliigan tiedotteen perusteluissa kerrottiin, että tamman taakse kerättävässä uudessa massakimpassa harrastuksen kulujen pitäisi olla ennakoitavissa. Jos hevosta alettaisiin kuntouttaa kilpailu-uran mahdollista jatkumista varten, tämä ei tiedotteen mukaan olisi mahdollista.

En voi sanoa tuohon muuta kuin: ”tervetuloa hevosenomistamisen maailmaan”. Sellaista hevosomistusta, jonka kulurakenne (mahdollisesti tulorakennekin) olisi ennakoitavissa, ei kuitenkaan ole olemassa. Elävien olentojen tapauksessa kaikki on mahdollista taivaan ja maan välillä.

Senhän Mascate Match on sitä paitsi meille näyttänytkin.

Haluan uskoa, että Massin omistajaporukasta kuoriutuukin jollain aikavälillä jopa hevoskasvattajia - innokkaita ja osaavia toimijoita alalle. Sen jälkeen toivottavasti heidän lapsistaan yhtä lailla.

Onko kasvatuksen emätamman nimi Mascate Match vai joku muu, mikä on ”sulhasen” nimi, syntyykö varsoja ja juoksevatko ne lujaa, sen tässä vaiheessa vain luoja tietää.

Voimme vain toivoa, että Massin tarina tuottaisi mahdollisimman legendaarisia uusia sivuja Suomen raviurheilun historiaan. Ja ennen kaikkea, että upea tamma itse voisi mahdollisimman ”paksusti”. Sen se on ansainnut.