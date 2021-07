Video: Tiedätkö mihin käytetään kainalokaavinta, käsikaavinta tai neliötä? Perinnenahkurimestari Hanna Nore kertoo videolla tylsistä työkaluistaan

Jokaiselle eläimelle on annettava arvo, siksi perinneparkitsen, sanoo nahkurimestari. "Raadosta syntyy rakasta ja uniikkia."

Suomessa on enää kourallinen nahkurimestareita. Kemiönsaarella asuva perinnenahkurimestari Hanna Nore on yksi heistä. "Nahkuriharrastajia on kuitenkin satoja, jopa tuhansia", hän sanoo.

Videolla hän esittelee työkalujaan ja kertoo, miksi perinneparkitseminen on hänelle tärkeää.

Lue myös:

Perinneparkitus ei ole katoavaa kansanperinnettä – "Kasviparkitut taljat ja nahat ovat tulevaisuutta"