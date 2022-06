Viikonlopun ravit: Kouvolan Kymi GP -viikonvaihde starttaa jo perjantaina - Ruotsin viikonlopun ykköstapahtuma ravataan Bodenin kesäillassa Lauantai on todellinen superpäivä molemmilla puolilla lahtea. Kouvolan Kymi Grand Prix ja Bodenin Norbottens Stora Pris huipentavat viikonlopun.

Perjantai 17. kesäkuuta

Kouvolan kaksipäiväiset starttaavat perjantaina. Yhdeksän lähdön kakkosravit starttaavat kello 18.15. Kylmäveristen ykkössarjassa iskevät yhteen hyväluokkaiset Varoitus ja Vauhtis.

Toto4-peli starttaa lähdöstä kuusi kello 20.00.

Kotimaan ykkösravit ajetaan Tornion Laivakankaalla. Toto5-pelin kolmannessa kohteessa Kivarin Raindance yrittää paluuta voittokantaan. Haasteen heittävät muun muassa Electric Eye Am ja Danilo Brick.

Toto5-peli alkaa lähdöstä neljä ja se starttaa kello 19.03. Toto5-pelissä on 120 000 euron takuupotti.

Ruotsissa ravataan Xpress-mallin Toto64-peli. Rataparina toimii Visby ja Romme. Jonna Irrin tallista starttaa Again Kronos. Jorma Kontio ohjastaa hevosta.

Toto64-peli alkaa kello 21.30.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.35.

Lauantai 18. kesäkuuta

Superlauantai alkaa ensin kotimaasta. Kouvola aloittaa kello 13.00 huipputasoiset Kymi Grand Prix -ravit. Kansainvälinen päälähtö ajetaan ravien lähtönä 11, joka starttaa kello 17.10. Hallitseva sankari Ce Bello Romain saa vastaansa muun muassa ranskalaisen Earl Simonin ja ruotsalaisen Oscar L.A.:n sekä Önas Princen. Kotimaata edustavat Hotshot Luca, Whole Lotta Love ja Jason’s Camden. Voittaja kuittaa 100 000 euroa.

Ulkomaista väriä nähdään myös muissa lähdöissä. Lämminveritammojen Jouni Kaikko Memorialissa Solvallan tammaeliittivoittaja kohtaa kotimaan tähtitamma An-Dorran. Pitkällä matkalla Under Armour pyrkii pakoon ranskalaisvieras Garuda Flignyltä. Nelivuotislähdössä Cash Bank Bigi kohtaa Kriterium-sankari Planbeen ja muut kotimaan kovat nelivuotiaat.

Kouvolan Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 13.00-17.45. Asiantuntijoina ovat Tappi Hoikka ja Martti Ala-Seppälä. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut hoitaa Jarkko Litmanen.

Ruotsin Toto75-karuselli rantautuu Bodeniin. Kesäilta huipentuu upeaan Norbottens Stora Prisiin, missä nähdään myös suomalaisväriä. Ossi Nurmosen tallin Martin de Bos starttaa matkaan lähtöradalta yksi. Veli-Pekka Toivanen ohjastaa hevosta. Vastaan asettuu muun muassa vuoden 2021 Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zet.

Janita Luttusella on startissa kolmikko Mimmi Model - Torpa Pål - Ivar Journey. Toto75-kohteissa nähdään paljon suomalaisväriä. Matti Nisosen tallista starttaa Djokovic ja Black and Quick. Mika Haapakankaalta starttaa Special Major, Petteri Joelta Double Trouble E.P, Antti Isomaalta Björkeviking, Pirjo Miettuselta Endless Story, Ari Aatsingilta Happy Doc, Timo Lahdelta Pitch Perfect, Kati Särkelältä Extrem Brodde, Veera Vekolalta Frozen A.F, Sara Kurkiselta One Touch ja Kaj Timgreniltä Tim Jerry.

Bodenin Toto75-peli starttaa kello 21.30.

Asiantuntijalähetys kello 20.45-00.00. Asiantuntijoina Tappi Hoikka ja Martti Ala-Seppälä.

Sunnuntai 19. kesäkuuta

Kotimaassa ravataan Kajaanissa ja Riihimäellä. Kajaani aloittaa Toto4-ravit kello 13.00, kun taas Riihimäellä aloitellaan Toto5-ravit kello 17.00.

Kajaanin tasokkaassa Nordic Cup -osalähdössä iskevät yhteen muun muassa Knows Mana, Count Marcel, Conrads Kickoff, Timber Vice ja Special Gun. Kajaanin Toto4-peli alkaa kello 14.10.

Riihimäellä T.Rexillä on tähtäimsessä jo uransa 58. voitto. Toto5-peli alkaa lähdöstä neljä ja se käynnistyy kello 18.10.

Sunnuntain GS75-kierros ravataan Vaggerydissä. Toto75-pelissä on yli 420 000 euron jackpot. Pääpeli starttaa lähdöstä neljä kello 16.00.