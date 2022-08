Ravivihje: Shackhills Twister ja Dusktodawn Boogie Derby-karsintojen ykköset Derby-karsinnat tuovat Vermoon ikäluokan parhaat lämminveriset Dusktodawn Boogien ja Shackhills Twisterin johdolla.

Dusk To Dawn Boogie on esiintynyt vakuuttavasti koko uransa ajan. Jokimaan voitossaan se iski vauhdilla keulan rinnalle ja voitti Best Princess-kilpailun ylivoimaisesti. Eskilstunan nelivuotiaiden lähdössä tamma teki aivan uskomattoman juoksun ja hurjan tuloksen 12,1a/2 600m. Hevonen lähtee lujaa ja kohtaa sopivan vastuksen, selkeä varma helpohkolle kierrokselle.

Toisen kohteen Time Match voitti 2-vuotiaana Kasvattajakruunu-finaalin. Viime vuonna se esiintyi loppukaudesta hieman tasaisesti ja sijoittui Kasvattajakruunussa viidenneksi. Tällä kaudella ainoastaan kerran kisaamaan ehtinyt ruuna oli Seinäjoella oikein mainio ja pystyy varmasti keskiviikkona oleellisesti parempaan.

Sahara Flames tulee osaavista käsistä ja vire on varmasti hiottu huippuunsa. Lakes Diana ja parasta kuntoaan etsivä Americn Zakke mahtuvat systeemiin.

Kolmannessa kohteessa Magic Madonna puolustanee keulapaikan ja on siitä lähellä voittoa, vaikka viime kilpailuissa ei ole nähty tamman parasta osaamista. Deep Blue Font voitti viimeksi keulasta hienolla tyylillä. Double Strike laukkasi Teivossa heti alkuun, joten vire jäi näkemättä.

Magazine Match on hyvältä paikaltaan neljännen kohdelähdön suosikki. Vahvoja lopetuksia pitkään tehnyt ruuna ei ole raketti alussa, mutta jaksaa tehdä pitkän ja vauhdikkaan kirin. Seinäjoella viimeiset 800m sujuivat 11,5-vauhdilla.

Kriteriumin sankari Planbee alkaa saada taas juonen päästä kiinni. Derby Kenraalissa Santtu Raitala tarjoili hevoselle helpon juoksun sisäradalla ja ruuna kirmasi maalisuoralla helppoon voittoon. Nappireissun saava Stormy Stride mahtuu myös systeemiin.

Timo Nurmoksen tallin EL Jetpack ja Velvet Gold ovat viidennen kohteen mielenkiintoisimmat hevoset. Ensin mainittu voitti viime vuonna Kriteriumin karsinnan aivan yläpystyyn 09,5-lopetuksen jälkeen. Laukka vesitti mahdollisuudet finaalissa. Ikäviltä lähtöpaikoilta hevonen on nakutellut 12-tuloksia täydellä matkalla, joten vire on kohdallaan. Velvet Gold on aloittanut kauden mainiosti ja lujaa kiihtyvä tamma huomioidaan ajoissa.

Shackhills Twister on ikäluokkansa ehdotonta parhaimmistoa. Kriteriumissa se teki työt matkalla ja taisteli upeasti toiseksi. Jari Kinnusen suojatti on ottanut viisi peräkkäistä voittoa vakuuttavalla tyylillä. Ilman epäonnea voittokulku jatkuu.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 3 Dusk To Dawn Boogie (7,2)

Lähtö 2: 9 Time Match, 6 Sahara Flames, 4 Lakes Diana, 10 American Zakke (7,8)

Lähtö 3: 3 Magic Madonna, 4 Deep Blue Font, 7 Double Strike (1,10)

Lähtö 4: 2 Magazine Match, 7 Planbee, 1 Stormy Stride (3,8)

Lähtö 5: 9 EL Jetpack 6 Velvet Gold, 7 Top Class Kemp, 4 Lets Get It Up, 3 Cream Candy (8,1)

Lähtö 6: 2 Shackhills Twister (6,10)

240 riviä x 0,10e = 24,00 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä