Petri Salmelan tunteet pinnassa Ruotsin ravigaalassaPetri Salmelan valmentama Kobra Brick palkittiin Ruotsin ravigaalassa vuoden kolmivuotiaana. Salmela huomioitiin myös henkilökohtaisella muistamisella, joka nosti torniolaisvalmentajan tunteet pintaan.
Ruotsin ravigaala järjestettiin lauantaina Tukholmassa. Suomalaisväriä palkitsemisiin toi Petri Salmela. Torniossa asuvan, mutta Bodenissa ja Tukholman seudulla hevosia valmentavan Salmelan tallin tähti Kobra Brick palkittiin ravigaalassa vuoden kolmevuotiaana lämminverisenä.
Bilhallen i Piteå AB:n omistama tamma voitti viime kaudella Mika Forssin ohjastamana sekä täyden matkan E3-finaalin että Breeders Crownin finaalin. Petri Salmela kuvaili palkitsemishaastattelussa elätelleensä ennakkoon pieniä toiveita palkitsemisesta, mutta painotti palkinnon olleen kaikkea muuta kuin varma.
”Vaikka Kobra Brickin kausi oli todella hyvä, kolmivuotiaiden kategoriassa taso oli erinomainen”, Salmela alleviivasi palkitsemishaastattelussa.
Kobra Brickin palkitsemishetki päättyi tunteikkaasti. Viikkoa aiemmin ensimmäistä kertaa isoisäksi tullut Salmela sai lavalla myös farfar-mukin. Sen saaminen sai Salmelan selvästi liikuttumaan.
”Saimme nyt tällaisen palkinnon ja sunnuntaina ensimmäisen lapsenlapsen... tämä on jotakin erityistä”, Salmela sai ääni murtuen lausuttua.
Daniel Redén ja Jörgen Westholm olivat gaalan menestyneimmät valmentajat. Daniel Redén valittiin vuoden valmentajaksi neljättä kertaa. Redénin valmennettavista Don Fanucci Zet oli vuoden vanhempi hevonen. Nelivuotisikäluokan ykköstamma La Yuca valittiin puolestaan parhaaksi tammaksi.
Jörgen Westholmin Dream Mine sai ensin palkinnon vuoden nelivuotiaana lämminverisenä. Viime kaudella Ruotsin Derbyn, UET GP:n sekä Breeders Crownin voittanut Dream Mine äänestettiin myös vuoden hevoseksi.
Jörgen Westholm kertoi Dream Minen avaavan kisakautensa toukokuun toinen päivä Uumajassa ajettavassa Berth Johanssons Memorialissa.
”Mikäli Dream Mine on hyvä Uumajassa, ajamme heti perään toisen lähdön. Elitloppet kiinnostaa meitä jo tällä kaudella, mutta haluan ajaa pari starttia nähdäkseni hevosen vireen”, Jörgen Westholm kertoi palkitsemishaastattelussa.
Jörgen Westholm on kasvattanut Dream Minen yhdessä Christer Nordinin kanssa. Kaksikko palkittiin gaalassa kasvattajapalkinnolla.
Ruotsin ravigaalassa palkitut
Vuoden hevonen: Dream Mine
Vuoden kaksivuotias: Cruiser
Vuoden kolmevuotias: Kobra Brick
Vuoden neljävuotias: Dream Mine
Vuoden vanhempi hevonen: Don Fanucci Zet
Vuoden tamma: La Yuca
Vuoden kylmäverinen: Ulvsåsen
Vuoden valmentaja: Daniel Redén
Vuoden ohjastaja: Carl Johan Jepson
Vuoden komeetta: Fredrik Plassen
Helen Ann -palkinto: Sofia Adolfsson
Svensk Travsportin montépalkinto: Joy Alissa
Stig H Johanssonin hevosenhoitajapalkinto: Lina Pergenius (Daniel Redén) ja Sara Norrström (Claes Sjöström)
Vuoden kasvattajapalkinto: Christer Nordin ja Jörgen Westholm
