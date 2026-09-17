Päivän ravit: Mielenkiintoisia varsoja Killerin illassaJyväskylässä ravataan torstaina kymmenen lähdön iltaravit. Viivalla nähdään muun muassa mielenkiintoisia ranskantuonteja.
Nuorten sarjassa starttaa tähän asti tappioton Full Send. Jouni Hakkisen valmentama kolmivuotias tamma starttasi sydäntalvella kolme kertaa, mutta tammikuun jälkeen sitä ei ole kaviourilla nähty.
Vastassa Full Sendillä on laadukkaita menijöitä. Markku Niemisen tallista tulee Hatshepsut Frido ja Keijo Ahoselta Ready To Race.
Viidennen lähdön kiinnostavin hevonen on kolmivuotiaaksi varttunut Nobel De La Vallee. Antti Ojanperän kahden vuoden takainen Ranskan huutokauppaostos osoitti viime kuussa Killerillä olevansa aloittelevien hevosten sarjoihin kova tekijä.
Niin ikään Ranskasta Ojanperän hankkima Meursault on Killerillä koelähdössä. Vajaat 30 000 euroa viime vuonna Ranskassa tienannut nelivuotias ruuna saapui Suomeen alkuvuonna.
Antti Ojanperän lähiaikojen suunnitelmista voi lukea torstaina MT Hevosista.
Kylmäveristen matalassa sarjassa Enterin Ares kannattaa panna merkille. Nelivuotias ori ei ehtinyt kesän ja alkusyksyn ikäluokkarumbaan, mutta Siporin pojassa voi olla aineksia vaikka mihin.
Perusmatkan voltin kakkoselta Jani Ruotsalaisen on pidettävä kieli keskellä suuta, sillä varsalla on vielä omia metkuja matkassa.
Iikka Nurmosen Oakbush on voittanut viime aikoina ehjät juoksunsa. Killerillä tehtävä vaikuttaa oikein mukavalta, kunhan takarivi ja sen tuomat esteet selvitetään suuremmitta ongelmitta.
Viisivuotias Huurre on oman lähtönsä perushevonen. Markus Porokan suojatti on huomattavasti tauluaan lahjakkaampi menijä, ja voi olla, että Killerillä ori on itsensä pahin vastus.
Killerin ilta päättyy kokelaslähtöön, jossa nuoret ohjastajat pääsevät mittaamaan taitojaan.
Ruotsissa torstain pääravit ovat Åbyssä. Ohjelmassa on muun muassa Euro Classic Trot -kolmivuotislähtö.Artikkelin aiheet
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