Päivän ravit: Onko Hetimite voittovuorossa?Joensuun opiskelijaravit kärsivät jonkin verran hevospulasta. Yhdeksän lähdön iltaraveissa on silti hyvää nähtävää.
Martti Ratisen valmentama Hetimite on ollut urallaan hyvin voitokas ravihevonen. Ruunan 88 starttia ovat tuottaneet kaikkiaan 27 voittoa. Vain yksi niistä on irronnut tämän vuoden puolella.
Viikko sitten Hetimite juoksi Larkon vanavedessä Mikkelissä lyhyen matkan aikaan 21,9a. Se oli hyvä kolmas, vaikka kärkikaksikkoa se ei saavuttanut. Tällä kertaa ei vastus päätä huimaa, joten nousukuntoisen oloinen Tuomas Pakkasen ohjastettava on lähtönsä suosikki.
Vastustajilla on omat kysymysmerkkinsä.
Fransualla on meno paljolti kiinni ravirytmistä. Rapsodi ei edellisen Joensuun juoksunsa perusteella ole aivan terävimmillään. Alpertto palasi Mikkelissä kuninkuuskisan jälkeen tositoimiin, mutta paluustartista jäi parannettavaa.
Lämminveristen ykkössarjassa vierekkäin lähtee kova kolmikko. Illuminati I.H. on osoittanut loppukesästä hyvää virettä. Blast Pad suorittaa debyyttinsä Marja Haakanan tallista. Casimir Tof on puolestaan todennäköisin keulahevonen.
Voittoa ajatellen lähtökohdat ovat todella tasaiset.
Toto5 -kierroksen pelatuimmaksi hevoseksi taitaa jäädä Oakbush. Iikka Nurmosen tallista ponnistava nelivuotias ruuna on osoittanut hyvän kilpahevosen taipumuksia. Alussa suosikille laittaa kampoihin tauolta palaava Goldhero.
Ruotsissa illan pääravit ajetaan Eskilstunassa. Viivalla on muutamia suomalaisittain mielenkiintoisia tapauksia.
Jorma Kontio ohjastaa puolisonsa Päivi Kontion valmentamaa Mijanouta. Samassa lähdössä Kai Jussila on mukana valmentamallaan Sandstormilla.
Jorma Kontio ohjastaa illan raveissa myös Julmyran valmennuskeskuksen ratamestarin Allani Svartsin valmentamaa Fly Like an Eaglea.Artikkelin aiheet
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