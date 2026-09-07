Päivän ravit: Avoimessa sarjassa mielenkiintoisia kilpailijoitaKouvolan euronelkkuraveissa juostaan maanantaina divisioonalähtöjä. Kultadivarissa on monta ihastelemisen arvoista hevosta.
Callela Nelsonista tehtiin kauppaa Lahden suurkilpailun yhteydessä. Samalla vaihtui valmentaja. Mika Haapakangas kertoo Kemppitalliin siirtyneen Callela Nelsonin kuulumisia maanantaina MT Hevosissa.
Romanov Comery aloittaa tutustumisen avoimen sarjan lähtöihin Kouvolassa. Hevosta valmentava Tapio Mäki-Tulokas on aikaisemmin kertonut, että syksyllä tullaan ottamaan tuntumaa aikuisten lähtöihin.
Kouvolan kultadivarissa kilpailee useampikin hyväkuntoinen hevonen. Ainakin Monastery Boko ja Consalvo kuuluvat ajoissa euronelkun järjestelmään mukaan.
Tammadivisioonan iso suosikki on Conrads Madeleine. Tamma on tehnyt Suomessa hienoa jälkeä. Marko Korven valmennettava tulee starttiin lähes kuukauden tauolta, mutta se on tuskin vienyt hevosta merkittävästi taaksepäin.
Pyrkimys on suosikki kylmäveristen kovimpaan koitokseen. Ville Korjuksen oriin helmasynti on laukka, joten varmaksi Pyrkimyksen valitsevat joutuvat jännittämään hevosen askellajia kilpailun aikana.
Suosikin epäonnea vaanivat hyväkuntoinen Miljan Säihke, kuningatarkilpailussa nähty Oon Leidi sekä viikko sitten Mikkelissä lyhyellä matkalla hurjan ajan pinkonut Larkko.
Ruotsin pääravit ajetaan maanantaina Mantorpissa. Ohjelmassa on naisten Ruotsin mestaruusajon karsintalähtö, jossa on mukana myös suomalaisväriä. Malin Kullberg ohjastaa karsintalähdössä valmentamaansa Valnes New Lovea.
Monen pelaajan Toto64-pankkina toimii avauskohteen Mellby Onyx. Lupaavia otteita esittänyt Daniel Redénin treenaama kolmivuotias kilpailee sopivassa seurassa, sillä tällä kertaa vastassa ei ole Iron Dicen tapaisia hurjimuksia. Pahimmaksi vastukseksi saattaakin osoittautua voltin viitosrata.Artikkelin aiheet
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