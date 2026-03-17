Pelastuslaitos pelasti Vappu-tamman öisestä joesta Lapin pelastuslaitos kertoo erikoisesta hälytystehtävästä, jolla oli onnellinen loppu.

Pelastuslaitoksella oli maanantain ja tiistain välisenä yönä poikkeuksellinen tehtävä. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Ville Toivonen

Lapin pelastuslaitos jakoi sosiaalisessa mediassa tiedon poikkeuksellisesta hälytystehtävästä.

Kolmivuotias Vappu-niminen hevonen oli karannut kotipihastaan ja päätynyt Kemijoen jäälle. Noin neljän kilometrin päässä kotitallistaan jää oli pettänyt hevosen alla ja tämä putosi jäihin.

Hieman ennen yhtätoista illalla hevosen etsijät olivat löytäneet avannossa värjötelleen Vapun ja hälyttäneet apua paikalle. Paikalle hälytettiin pelastusyksikkö Rovaniemeltä ja Tervolan sopimuspalokunta. Onnettomuuspaikka on nelisenkymmentä kilometriä Rovaniemen eteläpuolella.

"Tilanne oli haastava, mutta erinomaisella yhteistyöllä saimme Vapun nostettua takaisin kuivalle maalle puolenyön maissa. Vaikka vesi oli kylmää ja matka pitkä, sankarimme osoitti sisua", tilannetta johtanut paloesimies kommentoi Lapin pelastuslaitoksen päivityksessä.

Pelastuslaitoksen jakaman kuvan perusteella vettä on ollut noin hevosen vatsaan asti.

”Pelastustyön jälkeen uupunut, mutta olosuhteisiin nähden hyväkuntoinen Vappu toimitettiin takaisin omaan talliin lämmittelemään ja toipumaan yöllisestä reissustaan”, Lapin pelastuslaitos summaa.

Linkki Facebook-julkaisuun.