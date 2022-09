Ravivihje: Toto86-rivi päätöskohteen varman varassa Keskiviikon Xpress-pelin rataparina on Solvalla ja Åby. Peliaika päättyy kello 21.30.

Kierros on tällä viikolla todella haastava. Täysosuma voi maksaa mukavan summan, mikäli vain onnistuu naaraamaan rivin kiinni. Vihjesysteemikin rakennetaan ainoastaan yhdellä varmalla. Päätöskohteessa sijaitseva varma ei ole edes oman kohdelähtönsä suosikki.

Kierroksen pelipankki on sen sijaan avauskohteen Tipsy Bartender. Liki 70 prosenttia luotettu tamma varmistetaan vihjesysteemissä.

Päivän ideavarma

Madame Norrgård (T86-8) on alhaisen peliosuutensa ansiosta vihjesysteemin varma, vaikka toki yli neljän kuukauden tauolta palaavan hevosen nykyvire on luonnollisesti arvoitus. Tamma voitti lähtörata-arvonnan, minkä ansiosta nelivuotiaalla on hyvä mahdollisuus edetä keulapaikalle ja hallita siitä tapahtumia. Pahin haastaja Global Currency starttaa matkaan seiskaradalta. Madame Norrgård miellytti kovasti talven voittojuoksuissaan ja on kapasiteetiltaan oikeinkin riittävä hevonen. Tallitiedotkin ovat varsin positiiviset, mikä lisää odotuksia entisestään.

Päivän potinräjäyttäjät

Global Action (T86-3) on maistuva rahamerkki ainoastaan kolme prosenttia luotettuna. Huippuasemista matkaan avaava ruuna on kilpaillut tänä vuonna katkonaisesti, mutta on saanut nyt pari starttia alle lyhyemmällä välillä. Hevonen palasi tauolta elokuussa ollen maalissa toinen positiivisella esityksellä. Lyhyt matka sopii hevoselle myös hyvin.

Letthecowboysride (T86-6) on todella mielenkiintoinen merkki nykyprosenteilla. Ruuna tulee varmasti nostamaan kannatustaan vielä reippaasti ennen peliajan sulkeutumista, mutta se on tällä hetkellä niin edullinen, että nelivuotiaaseen jäänee todennäköisesti etua myös sulkeutumishetken jälkeenkin.

Hevonen palasi viimeksi parin kuukauden tauolta Eskilstunassa ollen oikein positiivinen johtavan rinnalta. Startti alla saatetaan nähdä vieläkin parempi esitys. Lisäksi se menee ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä ja se saanee peräänsä myös jenkkikärryt. Kolmen prosentin peliosuus on todella vähäinen.

Vihjesysteemi

5,7,3 (1,8)

3,5 (4,10)

4,5,3,6,1,11 (2,10)

5,10,2,4,6,3 (1,7)

1,9 (4,3)

1,9,5 (14,6)

7,3,1,5,4 (2,10)

3 Madame Norrgård (7,5)

6480 riviä - 194,40 euroa

