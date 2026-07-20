Kuninkuuskisaan ilmoitettiin 12 hevosta, Suven Sametti kärkkyy villiä korttia kuningatarkisaanKuninkuusravien pääsarjojen ilmoittautumiset päättyivät maanantaiaamuna. Kuninkuuskisaan ilmoitettiin 12 hevosta, eli kokoon saatiin täysi lähtö. Tammojen puolella Suven Sametti hakee villiä korttia.
Etukäteen pohdittiin, saadaanko kuninkuuskilpailuun täyttä 12 hevosen kisaa. Antti Ojanperä ilmoitti odotetusti mukaan viisi kovaa hevosta, eikä kisoihin ole ollut varsinaista tunkua.
Maanantaina julkaistussa oriiden listassa on 12 hevosta, joten ne kaikki pääsevät mukaan. Avointen lähtöjen vakionimien lisäksi mukana ovat pääosin alemmissa sarjoissa kilpailleet Soketti, Alpertto ja Vieskoff.
Kuningatarkisaan ilmoitettiin 16 tammaa, eli rannalle jää neljä hevosta. KK-pistesääntöjen mukaan kymmenen eniten kerännyttä mukaan ilmoitettua hevosta pääsee varmuudella mukaan. Sijoilla 11 ja 12 olevien hevosten tilalle Kuninkuusravien päätoimikunta voi nostaa hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.
Tänä vuonna villiä korttia kärkkyy kiivaimmin kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti. Se on kilpaillut tällä kaudella vain kolmesti, ja sen viimeisin kisa on toukokuun alulta. Jos Suven Sametti otetaan mukaan, tilaa sille tekee joko Landen Iita tai Varjosi.
Osallistujat vahvistetaan keskiviikkona.
Kuninkuuskisaan ilmoitetut hevoset pistejärjestyksessä
1. Pro
2. Lumettaja
3. Alarik Huikea
4. Evartti
5. Herra Heinämies
6. Wertti
7. Vänrikki
8. Enon Vilppi
9. Uljas Suomalainen
10. Soketti
11. Alpertto
12. Vieskoff
Kuningatarkisaan ilmoitetut hevoset pistejärjestyksessä
1. Runoneito
2. Annan
3. Jockas Rita
4. Pirttilän Olga
5. Villilotta
6. Lumi-Oosa
7. Akvarelli
8. Virran Välke
9. Oon Leidi
10. Rautianna
11. Landen Iita
12. Varjosi
13. Brenna
14. Suven Sametti
15. Caramiitta
16. SarikanArtikkelin aiheet
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