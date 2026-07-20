Kuninkuuskisaan ilmoitettiin 12 hevosta, Suven Sametti kärkkyy villiä korttia kuningatarkisaan Kuninkuusravien pääsarjojen ilmoittautumiset päättyivät maanantaiaamuna. Kuninkuuskisaan ilmoitettiin 12 hevosta, eli kokoon saatiin täysi lähtö. Tammojen puolella Suven Sametti hakee villiä korttia.

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Mia Liipolan Runoneito oli tammojen KK-pisteytyksen ykkönen. 15-vuotias tamma kilpailee viimeistä kauttaan. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Etukäteen pohdittiin, saadaanko kuninkuuskilpailuun täyttä 12 hevosen kisaa. Antti Ojanperä ilmoitti odotetusti mukaan viisi kovaa hevosta, eikä kisoihin ole ollut varsinaista tunkua.

Maanantaina julkaistussa oriiden listassa on 12 hevosta, joten ne kaikki pääsevät mukaan. Avointen lähtöjen vakionimien lisäksi mukana ovat pääosin alemmissa sarjoissa kilpailleet Soketti, Alpertto ja Vieskoff.

Kuningatarkisaan ilmoitettiin 16 tammaa, eli rannalle jää neljä hevosta. KK-pistesääntöjen mukaan kymmenen eniten kerännyttä mukaan ilmoitettua hevosta pääsee varmuudella mukaan. Sijoilla 11 ja 12 olevien hevosten tilalle Kuninkuusravien päätoimikunta voi nostaa hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.

Tänä vuonna villiä korttia kärkkyy kiivaimmin kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti. Se on kilpaillut tällä kaudella vain kolmesti, ja sen viimeisin kisa on toukokuun alulta. Jos Suven Sametti otetaan mukaan, tilaa sille tekee joko Landen Iita tai Varjosi.

Osallistujat vahvistetaan keskiviikkona.

Kuninkuuskisaan ilmoitetut hevoset pistejärjestyksessä 1. Pro 2. Lumettaja 3. Alarik Huikea 4. Evartti 5. Herra Heinämies 6. Wertti 7. Vänrikki 8. Enon Vilppi 9. Uljas Suomalainen 10. Soketti 11. Alpertto 12. Vieskoff