Ravivihje: Suomalaistaustaiset hevoset vahvoilla Ruotsin E3-finaaleissa Örebrossa ravataan lauantain Toto75-kierros. Pääpelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierros on urheilullisesti hieno - siitä pitävät huolen kolmevuotiaiden E3-finaalit. Molemmissa finaaleissa on ykköspalkintona miljoona kruunua. Jos hevonen on premiechans-järjestelmässä, saa tuon summan silloin tuplana.

Oriiden ja ruunien finaalin suosikkina starttaa kotimaan superlupaus Corazon Combo ohjastajanaan hevosen valmentaja Pekka Korpi. Tammojen puolella suosikki on sen sijaan Timo Nurmoksen valmentama Beat It. Hevosen omistavat suomalaiset Rakennus Iiro Oy sekä LVI Joonas Uutinen Oy.

Pelillisesti kierros on ihan lupaava etukäteen katsottuna. Toto75-peli pitää sisällään yhden jättisuosikin, joka on lähellä koko matkan johtoa. Ori kelpaa varmaksi myös vihjesysteemiin. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kolmella varmalla ja loppuihin revitetään. Kaksi varmoista eivät ole edes kohdelähtönsä suosikkeja.

Päivän varma

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Missle Hill (T75-2) voitti kultadivisioonan lähtörata-arvonnan, jonka ansiosta nopealla avaajalla on hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun. Toissa kerralla Hagmyrenissä hevonen kiihtyi sisäradalta lujaa liikenteeseen, muttei pystynyt puolustamaan kärkipaikkaa. Valjakko jäi lopulta sisäradalle voimissaan pussiin.

Viimeksi Visbyssä hevonen esiintyi edukseen. Kasiradalta alkuun peruutellut, mutta sitten kuitenkin eteenpäin tykittänyt valjakko eteni johtavan rinnalle, mistä hevonen oli lopulta täysin pitelemätön. Vastaavanlaisena ori on keulapaikalta muille liian paha lyötävä.

Päivän ideavarmat

Dea Grif (T75-6) vakuutti E3-karsinnassa yhdessä Santtu Raitalan kanssa. Kaksikko eteni lähtökiihdytyksessä keulapaikalle, mistä tamma vastaili varmoin ottein maaliin saakka. Tamma esitteli kykyjään jo Solvallan Elitloppet-viikonloppuna voittaessaan kolmevuotiaiden tammojen Breeders Course -lähdön terävällä kirillä.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Jos Raitala pääsisi ajokillaan keulapaikalle, olisi koko matkan johto enemmän kuin lähellä. Mikään keulariippuvainen tamma ei kuitenkaan ole, vaan se pystyy menestymään monenlaisella eri juoksunkululla. Vasta kakkossuosikkina hevonen on loistava varmahaku.

Bravo Santana (T75-7) tähtää keskeltä rataa keulapaikalle, mistä ori voisi johtaa pronssidivisioonaa maaliin saakka. Toissa kerralla hevonen teki hienon esityksen lyhyellä matkalla voittaen helpolla tyylillä. Viimeksi Axevallassa ori oli tasapaksu, mutta tuolloin juostava matka oli kilometrin verran pidempi ja hevonen joutui juoksemaan takajoukoissa. Tuohon starttiin ei kannata liikaa tuijottaa. Keulasta hyviin esityksiin venyvällä hevosella on tähdätty tähän. Ainostaan 18 prosenttia luotettuna ori kelpaa varmaksi saakka.

Vihjesysteemi

1,6,8,4,5,11,7,12,9,10 (2,3)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

2 Missle Hill (10,3)

1,3,2,4,6 (5,10)

2,3,7,4,5,9,1,11,8 (6,10)

2,5,9,7,11,6,10,6,3,4,12 (1,8)

3 Dea Grif (4,2)

5 Bravo Santana (10,2)

4500 riviä - 225 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä