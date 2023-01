Päivän ravit: Just A Flirt palaa tositoimiin Seinäjoella Uusi raviviikko starttaa Lakeuksilta. Illan pääpeli on historian toinen Euronelkku.

Jaa artikkeli

Just A Flirt palaa sairastauolta takaisin kaviourille. Hannu Torvinen ohjastaa hevosta Seinäjoella.

MT Hevoset | Ravit 09:45 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Euron minimipanoksella pelattava Euronelkku starttaa ravien kuudennesta lähdöstä. Se on hyvätasoinen lämminveristen ryhmäajo enintään 105 000 euroa ansainneille. Jopa Seinäjoki Raceen pari vuotta sitten tyrkyllä ollut Just A Flirt palaa yli puolen vuoden mittaiselta tauolta takaisin kaviourille. Kovaluokkainen ruuna on suoraan tauoltakin suosikki. Vastaan asettuvat tuore Toto75-voittaja Mandela Zon sekä pystyvä Astrum, joka on myös arvoitus kuukauden mittaiselta tauolta.

Toinen Toto4-kohde on lämminveristen Kohti Divisioonia -lähtö enintään 7500 euroa tienanneille. Tasaisessa lähdössä on useampi voitontavoittelija. Nostohevonen on uransa jokaisessa viidessä kilpailussa kolmen joukkoon sijoittunut Madeleine Mess. Niko Jokela ohjastaa ja valmentaa nelivuotiasta tammaa. Vastassa on muun muassa jo neljättä peräkkäistä voittoaan tavoitteleva Caviarinho.

Kolmannessa kohteessa huimaan vireeseen loppuvuodesta syttynyt Suvionni pyrkii pakoon takamatkan kovilta Koskelan Akselilta, Ellin Sisulta ja Nylandilta. Suvionnin voittoputki katkesi viimeksi Lahdessa ajetuissa Toto75-raveissa.

Päätöskohteessa vahva Jakob K.Boko yrittää kukistaa nopeaa Al’s Boozy Suzya.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Seinäjoen ravit alkavat kello 18. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 19.55.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Gävlessä. Toto64-pelin toisessa kohteessa nähdään suomalaisväriä. Satu Liitiäinen ratsastaa Pia Huusarin valmentamalla Campari Jetillä montélähdössä. Mika Forss ohjastaa Petri Salmelan tallin Djang Limitiä Toto64-pelin päätöskohteessa.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.