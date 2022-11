Ravivihje: Solvallassa ravataan finaalitunnelmissa - kolmossuosikki rohkeasti varmaksi Ruotsin Toto75-peli ratkaistaan maan pääradalla Solvallassa. Peliaika päättyy kello 17.20.

Urheilullisesti kierros on todellista huippuluokkaa. STL-divisioonafinaalit tähdittävät iltapäivää. Kierroksen ykköslähtö on kolmantena Toto75-kohteena ravattava Kaarle Kustaan Silverhäst -lähtö, missä voittajalle on tarjolla 400 000 kruunua. Timo Nurmoksen tallin Brother Bill on suuri suosikki ja samalla koko kierroksen pelipankki. Kuusivuotias ruuna kelpaa varmaksi suuresta peliosuudesta huolimatta.

Vihjesysteemin toinen varma löytyy päätöskohteen Klass I -finaalista. Se on vasta kohteensa kolmossuosikki.

Päivän varma

Brother Bill (T75-3) kilpailee todella hurjassa vireessä ja se hakee jälleen arvokasta kultadivisioonavoittoa tililleen. Ruuna voitti Solvallan STL Open -lähdön Kriterium-päivänä kanuunakirin päätteeksi. Hevonen juoksi tuolloin kolmannessa ulkona ja oli pitkään todella tukalissa asemissa voittoa silmällä pitäen. Toissa kerralla ruuna kiri Ruotsin mestariksi toisesta parista ulkoa. Viimeksi Eskilstunan haastava ykkösrata koitui Brother Billin kohtaloksi voiton suhteen. Esitystä ei sovi kuitenkaan moittia, vaikka hevonen jäikin kolmanneksi. Kiriväylät löytyivät liian myöhään. Nopea avaaja tähtää keulapaikalle, mistä ruuna on todennäköinen voittaja.

Päivän ideavarma

Declan (T75-7) kuuluu pieneen arvokkaaseen joukkoon, joka onnistui karsimaan itsensä Ruotsin Derby-finaaliin alkusyksystä. Nelivuotias pääsi sinne mukaan karsintakakkosena. Nelivuotias on jatkanut hyviä esityksiä sen jälkeenkin kuten esimerkiksi viimeksi Eskilstunassa. Siellä ruuna teki todella vahvan esityksen kirittyään kolmannesta ulkoa kolmatta rataa pitkin toiseksi. Hyvältä lähtöpaikalta juoksu onnistunee monellakin tapaa, eikä edes keulapaikan puolustaminen ole utopiaa. Kolmossuosikkina Declan on hyvä varmayritys.

Päivän potinräjäyttäjä

Lozano Boko (T75-2) on jäänyt haastavassa Klass II -finaalissa turhan vähän huomiolle hyvältä lähtöpaikalta. Ykkösnumerolla matkaan kiihdyttävä ruuna ei ole rakettiavaaja, mutta lähtöpaikkansa ansiosta se saanee hyvät tarkkailuasemat sisäradalla kärkipäässä, mistä hyvävireinen nelivuotias voi olla yllätysvalmis. Viimeksi Bjerkessä valjakko peruutti ulkoradoilta porukan hännille. Juoksupaikka löytyi lopulta viidennestä parista ulkoa. Sieltä hevonen teki hyvän lopetuksen ehtien toiseksi.

Vihjesysteemi

10,2,4 (5,8)

4,10,3,5,1,6,8 (9,7)

5 Brother Bill (12,9)

13,9,1,6,3,5,4,12,8,7,14,15 (2,11)

2,6 (9,11)

1,9,4,7 (2,10)

1 Declan (3,4)

2184 riviä - 109,20 euroa

