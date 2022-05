Ravivihje: Johtaako vastavarma startista maaliin Solvallassa? Keskiviikon pääpeli on tuttuun tapaan kahden paikkakunnan Toto86-peli. Tällä kertaa rataparina toimii Solvalla ja Jägersro. Peliaika päättyy kello 21.30.

Conrad Lugauerilla saattanee olla aihetta hymyyn myös Toto86-pelin avauskohteen jälkeen. Hän ohjastaa suurta suosikkia Laradja Vrijthoutia Jägersrossa.

Ravivihjeet 16:05 Toni Sarkama

Kierros on etukäteen katsottuna oikein mehukas sekä pelillisesti että myös urheilullisesti. Vihjesysteemin toinen varma on kirjoitushetkellä ainoastaan kahdeksan prosenttia luotettu. Kohdelähdössä juokseva 60 prosenttinen pelipankki Ego Sisu ei mahdu näin ollen lainkaan kupongille. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan.

Kierroksen urheilullinen kohokohta on kuudentena Toto86-kohteena ravattava Meadow Roadin lähtö, missä voittaja lunastaa varman paikan toukokuun viimeisenä sunnuntaina ravattavaan Elitloppetiin. Lähdön pelisuosikki Vernissage Grif on jo lunastanut paikkansa Elitloppetiin.

Päivän varma

Laradja Vrijthout (T86-1) häikäisi viime kesänä hienoilla suorituksillaan ja vastaavanlaisena ruuna olisi toki täysin pitelemätön tässä. Hevonen avasi uuden kilpailukauden maaliskuun puolivälissä Jägersrossa, missä ruuna voitti todella hallitusti keulapaikalta 12-tuloksella. Myös viime kerran esitys oli hyväksyttävä, vaikka hevonen suurena suosikkina tappion kokikin. Hevosella ajettiin tuo lähtö nätisti parijonosta, eikä 10,7-vauhtinen viimeinen 700 metriä riittänyt aivan voittoon, vaikkei sekään kauaksi jäänyt. Tällä kertaa valjakko on mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun ja tauosta huolimatta ruuna kelpaa varmaksi. Hevonen on näyttänyt aiemminkin sen, että se on valmis huippusuoritukseen hieman pidemmältäkin tauolta.

Päivän ideavarma

Capital Gain C.C. (T86-2) on rohkeimpien valinta varmaksi illan Toto86-kierroksella. Viisivuotias palasi viimeksi tauolta Rommessa, missä hevonen oli asiallinen sisäratareissun päätteeksi. Kiritilat aukesivat loppusuoralla, eikä tuossa nähty vielä parasta mahdollista Capital Gain C.C.:tä, mutta tuo startti vei hevosta varmasti oikealla tavalla eteenpäin.

Viime vuonna aivan jopa V75-tasollakin menestynyt ruuna teki viime kaudella muun muassa kovan esityksen Klass II -finaalissa juostuaan johtavan rinnalla ja oltua maalissa kolmas. Jos hevonen on edes sinnepäinkään, on se todella lähellä voittoa tässä. Kahdeksan prosentin peliosuus on aivan liian vähäinen. Juoksuradalta hevonen voi hyvinkin päästä huippuasemiin.

Päivän potinräjäyttäjä

Listas Tinge Ling (T86-3) esitteli lopputalvesta kykyjään V75-tasolla. Kalmarissa terävän loppuvedon esittänyt ja seuraavaan starttiin Åbyssä jo voiton makuunkin päässeen tamman otteet parantuivat aikalailla kengättömyydestä. Tamman on tarkoitus jatkaa ilman etukenkiä illalla Jägersrossa. Viimeksi Halmstadin V75-lähdössä tamma jäi väsyvän taakse sisäradalle pussiin. Neljä prosenttia luotettu Listas Tinge Ling on hyvä hakumerkki illalle.

Vihjesysteemi

2 Laradja Vrijthout (1,3)

6 Capital Gain C.C. (9,2)

9,11,1,4 (6,5)

Kaikki 8 hevosta (4,9)

7,9,2 (10,6)

7,5,2,8 (6,3)

6,5,1,4 (2,10)

10,3,4,11,9 (1,7)

7680 riviä - 230,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä