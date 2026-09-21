Päivän ravit: Linnunlahti-liigassa jaossa Joensuun isoimmat rahatMaanantaina ravataan iltaravit Joensuussa. Ohjelmassa on hyvätasoisia kohteita Euronelkussa. Linnunlahti-liigan finaalivoittaja kuittaa vaivoistaan 5 000 euron ykköspalkinnon.
Yhdeksän lähtöä käsittävien ravien päätteeksi ajetaan Linnunlahti-liigan finaali. Ennakkomaksullisessa kilpailussa saatiin kasaan vain lämminveristen finaali. Suomenhevosten kisa peruttiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Lämminveristen kilpailun suosikki on Djalovaner, joka on ottanut tällä kaudella isoja harppauksia eteenpäin. Viisivuotias Janne Kuosmasen valmentama ruuna otti karsinnassa oikein hallitun voiton.
Kylmäveristen kovimmassa koitoksessa Heikki Mikkosen Renginruusu yrittää paalulta pitää isorahaisemmat menijät takanaan. Kahdenkympin pakilta starttaa hirmukuntoinen Boscon Visa. Kovilla näytöillään Paavo Reposen suojatti on lähdön ennakkosuosikki.
Lämminveristen kovatasoisin sarja on tasoitusajo, jossa on 50 000 euron paalu ja avoin takamatka. Paalun kova kaksikko on How Match ja Kylie Hoss, jonka vastuuvalmentaja Hannu Ala-Korpi kertoo MT Hevosten haastattelussa, millainen on perheen työnjako tamman valmennuksessa.
Takamatkan kovimpia tekijöitä ovat muun muassa Yolo Savoy sekä Go West Young Man, jotka ovat tottuneet koviin tehtäviin.
Tammadivisioonan ykkösmerkki on Global Fewofakind. Pia Huusarin treenaamaa suosikkia haastavat kovimmin Space No Limit sekä Adelaine.
Maanantain iltaravit ravataan Ruotsissa Bollnäsissä. Ohjelmassa on kymmenen lähtöä, ja pelillinen kärki on tuttuun tapaan Toto64.Artikkelin aiheet
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