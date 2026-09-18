Suomen Hippos langetti kilpailukiellon dopingistaSuomen Hippoksen hallitus määräsi puolentoista vuoden kilpailukiellon dopingrikkomuksesta. Todettu rikkomus löytyi toukokuun 16. päivä otetusta näytteestä.
Suomen Hippoksen hallitus langetti torstaisessa kokouksessaan kilpailukiellon Dimitri Palmroosille.
Dimitri Palmroosin valmentamasta R.R. Bastianista Porin raveissa 16. toukokuuta otetusta lääkeainetestistä löydettiin prednisolonia. Prednisoloni kuuluu kortikosteroideihin (kortisoni), joita voidaan käyttää esimerkiksi tulehduksellisten tai immuunivälitteisten sairauksien hoitoon. Sekä A- että B-näyte olivat positiivisia.
Valmentajan esittämä lääkityskirjanpito ei ole Hippoksen lääkintämääräysten mukainen.
Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on käsitellyt tapausta ja kirjannut lausunnossaan asian dopingrikkomukseksi.
Hippoksen hallitus totesi lääkintämääräysten mukaisen dopingrikkomuksen verinäytteessä todetun prednisolonipitoisuuden perusteella.
Hallitus päätti, että hevosen R.R. Bastian suoritus Porin raveissa mitätöidään.
Valmentaja Dimitri Palmroosille määrättiin 18 kuukauden kilpailukielto 24. syyskuuta alkaen ja 5000 euron sakko dopingrikkomuksesta sekä 300 euron sakko puutteellisen lääkityskirjanpidon vuoksi.
Suomen Hippoksen toimitusjohtajan Tomi Himangan mukaan käsiteltävänä on vielä kolme muuta dopingnäytettä.
”Käsittelyssä on yhä kolme muuta lääkeainelöydöstä, joiden B-näytteiden tulokset ovat valmistuneet tällä viikolla. Nämä siirtyvät seuraavaksi eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan arvioitavaksi. Antidopingtoimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Hallitus on valmis kokoontumaan viipymättä ylimääräiseen kokoukseen, kun antidopingtoimikunta on antanut lausuntonsa”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka kertoo tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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