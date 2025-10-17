Viikonlopun ravit: Satakunta-ajo ja St Leger kruunaavat Porin ravivuoden – Siirin Toive ja Massimo Hoist suuret nimet Raviviikko 42 huipentuu lauantaina Porin kaviouralle, missä kilpaillaan ravilauantain merkeissä kahden suurkilpailun voimin.

Massimo Hoist on St Legerin selvä ennakkosuosikki. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Toni Sarkama

Perjantai 16. lokakuuta

Perjantaina ravataan Turussa, missä kilpaillaan yhteensä yhdeksän lähdön verran. Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Kohdelähtöjä värittävät kolmevuotiaiden Kasvattajakruunun alkuerät. Tammojen alkuerissä Fuego Combo ja EL Narnia keräävät peliä. Oriiden ja ruunien karsinnassa Piccolo Cocktail on suosikki kasiradasta huolimatta.

Tiger Hill ja Voima-Simo tavoittelevat finaalipaikkoja puolestaan Toto5-kohteina ajettavissa Voimaeläincupin karsinnoissa.

Turun ravit starttaavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Halmstadin ja Färjestadin kaviourilla xpress-muodossa. Markus Forssin ohjastama White Lady Broline tavoittelee kärkisijaa kolmannessa kohteessa.

Peliaika päättyy kello 21.30.

Lauantai 17. lokakuuta

Porin ravisyksy huipentuu kahden suurkilpailun lauantaihin. Nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajo avaa iltapäivän Toto75-kierroksen. Neljältä paalulta starttaavat suomenhevoset jahtaavat 24 000 euron ykköspalkintoa. Paalulta starttaava Siirin Toive on lähdön jättisuosikki. Vastaan asettuvat pisimmän pakin Consta, Rebyytti ja Ejnar.

Lämminveristen St Legerissä suosikin viittaa kantaa maamme ykkösravuri Massimo Hoist. Sen nykyvireen laittavat puntariin Ginza, Dorea Frido, Neymar Web, Crepe Match ja Main Stage. Voittaja kuittaa 36 000 euroa.

Pronssidivisioonassa luottoa kerää Lancelot B.R. Santtu Raitala ohjastaa Antti Ojanperän valmennettavaa.

Porin ravit alkavat kello 13.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 13.00-17.00.

Tällä tietoa Ruotsin historian viimeinen Toto75-kierros ravataan Norjassa maan pääradalla Bjerkessä. Ensi viikosta alkaen Ruotsissa pelataan 85-peliä lauantaisin. Daniel Redénin ja Alessandro Gocciadoron talli on aktiivisessa roolissa Norjassa.

Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Sunnuntai 18. syyskuuta

Sunnuntaina ravataan Lappeenrannassa kymmenen lähdön päiväravit. Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä.

Ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.07. Pääpelin jättöaika päättyy kello 14.10.

Ruotsin GS75-peli ratkaistaan Örebron kaviouralla. Grand Slam Toto75 -pelissä on lisärahaa jaossa 226 000 euroa. Marko Korven valmentama Winona tavoittelee menestystä pääpelin toisessa kohteessa.

Peliaika päättyy kello 16.00.