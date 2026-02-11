Päivän ravit: Santtu Raitala jo puolivälissä vuoden ensimmäistä satasta Toto75-karavaani siirtyy keskiviikkona Seinäjoelle. Illan pääpeleissä on bonusta lahden molemmilla puolilla.

Santtu Raitalan alkuvuosi on ollut ilmiömäinen. Seinäjoellakin on useampi voittajakandidaatti. Kuva: Lari Lievonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Seinäjoen Toto75-pelissä on keskiviikkona tarjolla lähes 39 000 euron jackpot. Kierroksen pelilliset nyanssit käydään läpi MT Hevosten Toto75-vihjeessä.

Ohjastajarintamalla Santtu Raitala on mellastanut alkuvuoden täysin pidäkkeettä. Seinäjoella ohjastajavirtuoosi hakee jo kauden 50. voittoaan. Ajajaliigaa hallitsevalla pihtiputaalaisella on useampikin sauma saada puoli satasta täyteen Seinäjoella

Ajajaliigan selkeä kakkonen on Jarmo Saarela, jolla on tällä hetkellä koossa 23 voittoa. Saarela pitää tällä viikolla taidepaussia. Hämeenkoskelainen nähdään seuraavan kerran tositoimissa vasta lauantaina Turussa.

Myös jaetulla kolmannella tilalla oleva Ari Moilanen huilaa viikolla. Tasatilanteessa 13 voitolla Moilasen kanssa oleva Hannu Torvinen on sen sijaan Seinäjoen varikon kiireisin ohjastaja, sillä Pirkkalan miehellä on yhteensä yhdeksän ajotehtävää.

Seinäjoella ravit aloitetaan kello 18.00. Toto75 käynnistyy kolmannesta lähdöstä kello 19.00.

TotoTV:n studio alkaa niin ikään kello 18.00. Studioisäntänä on Antti Pylkkänen. Asiantuntijana toimii Tommi Ala-Nikkola. Varikolla sanoja kerää Juha Jokinen.

Ruotsin Toto86 kisaillaan tänään Bergsåkerissa ja Solvallassa. Pelissä on tänään ylimääräistä sykettä, sillä kakkua koristaa lähes 1,2 miljoonan euron jackpot.

Bergsåkerissa suomalaislähtöisiä valmentajia edustavat Tamara Skutnabb sekä Rauno Pöllänen. Pohjoisen valmentajista Janita Luttunen tekee reissun Bergsåkeriin kahdella hevosella.

Ruotsissa vaikuttavista suomalaisvalmentajista Solvallassa kilpailevat Timo Nurmos, Ville Karhulahti ja Petri Salmela. Suomesta Nina Pettersson-Perklén reissaa lahden yli Borups Diamantin ja Midsummer Sunin kanssa. Pettersson-Perklénin kuulumisia voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.

Toto86 starttaa kello 21.30.