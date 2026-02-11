Profiilin aika palata voittajakehään Keskiviikon Toto75-rivi ratkeaa Seinäjoella yli 38 000 bonuseuron siivittämänä. Profiili on löytänyt hyvän starttirytmin Kuninkuusravien epäonnistumisen jälkeen, ja ori on rohkea varmavalinta talven kuningas Morisonia vastaan. Toinen tukipilari on kuudetta peräkkäistä voittoa hakeva Ptolemaeus Boko.

Santtu Raitalan ajama Profiili hakee Seinäjoelta tiukasti kauden avausvoittoaan. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Teemu Hyvönen

Rivin avauksessa suosikit erottuvat, mutta niiden kesken on tasaista. Bravo Amy vakuutti viime tammadivarin voitossaan ja on ollut muutenkin luotettava. Viime vuoden kahteen hutistarttiin päättänyt Warrior Princess avaa kautensa ja on luokkansa puolesta pakkorasti.

Levitating ei pysty puolustamaan sisältä keulaa, mutta pussitusriskiä ei sovi liioitella. Kunnosta menestys ei jää kiinni. Mukaan vielä nopea Sweet Gold, jonka viime suoritus taustalta oli samaa tasoa kuin voiton vieneellä Bravo Amyllä.

Toisessa kohteessa Lex Lord ja Rawlings tähtäävät parhaille paikoille ja ovat vahvoilla, jos saavat välinsä selvitettyä nopeasti. Ylikova avaus antaisi saumoja etenkin takariviin joutuneelle Iivo Fastbackille.

Kolmoskohteen Maybe Hot teki viikko sitten takarivistä voitavansa tätä kovemmassa lähdössä. Nyt tammalla on loistosauma puolustaa keulat ja vetää perille saakka.

Ainoa varmistus on Maze Craze Ass, joka antoi Teivon kirivaiheessa vetoapua Maybe Hotille ja piti tämän varmasti takanaan.

Neljännessä kohteessa Profiili saa luottamuksen, vaikka tulosrivi ei paljoa lupaile. Ori teki loistavan viime kauden aina kunkkareihin saakka, ja sitten alkoi holtiton laukkailu. Nyt Santtu Raitala on ajanut Profiililla pari rakentavaa starttia, ja ori jäi kahdella viime kerralla voimia tallella pussiin.

Kahdessa viime startissa epäonnistunut Morison on sisäradalta haavoittuvainen. Ruuna ei ollut toissa kerralla oma vahva itsensä, ja viimeksi Kuopiossa yllättävä laukka vei mahdollisuudet.

Toinen varma on voittoputkessa jatkava Ptolemaeus Boko. Ruuna on selkeä suosikki, vaikka tiedossa voi olla juoksu toisella ilman selkää. Tehtävä ei näytä viime voittokisoja kovemmalta, ellei kautensa avaava Shackhills Grace pysty heti hyvään suoritukseen.

Kuudennen kohteen Hittavainen näytti viimeksi kuntonsa oriiden ja ruunien seassa ja on vahvoilla tammoja vastaan.

Varmistuksina rastataan viikko sitten Teivossa yllättänyt Laura Evo, Bodenissa vain keulalle hävinnyt Ullabella sekä viime kertaa helpommassa tehtävässä kilpaileva Sorelle.

Rivin päätöksessä luotetaan takamatkan kiritykkeihin. Felix Orlando ja Astrum olivat viime voitoissaan loistavia, ja Hierro Boko antoi Vermossa vahvan kuntonäytön tätä kovemmassa seurassa. Trio pääsee pienen paalun takaa makoisiin kiriasemiin.