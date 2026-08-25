Tamara Skutnabb sairaalahoidossaTamara Skutnabb on sairaalahoidossa puutiaisaivokuumeen johdosta.
Ruotsin Sundsvallissa Bergsåkerin raviradalla hevosia valmentava Tamara Skutnabb on sairastunut vakavasti. Suomalaisvalmentaja on ollut jo jonkin aikaa sairaalahoidossa Ruotsissa.
Valmentajan lähipiirin julkaiseman tiedotteen mukaan Tamara Skutnabb on sairastunut punkin puremasta aiheutuneeseen puutiaisaivokuumeeseen.
Tiedotteessa valmentajan äiti Brita Flander sanoo lähipiirin suhtautuvan positiivisesti haastavaan tilanteeseen ja Tamaran paranemiseen.
”Emme voi muuta kuin mennä päivä kerrallaan eteenpäin asian kanssa. Tamaran ja hänen avopuolisonsa Vincent Eliassonin valmennustallin toiminta jatkuu normaalisti Tamaran sairausloman ajan”, Brita Flander kertoo tiedotteessa.
Tamara Skutnabbin lähipiiri toivoo tiedotteen myötä, ettei heille esitettäisi lisäkysymyksiä tai haastattelupyyntöjä.Artikkelin aiheet
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