Päivän ravit: Oulun kultadivarissa laatuaToto75-rekka siirtyy keskiviikkona Ouluun. Pohjoisen profiilipäivää seuraa Toto86 Solvallasta ja Åbystä.
Syksyn aikana valmentajien huutoon on vastattu, ja kultadivisioonia on ohjelmassa säännöllisesti. Oulussa kultadivari avaa illan Toto75-pelin.
Holcombe Zet starttaa Oulussa kolmen kuukauden tauolta. Tallikommenttien mukaan Antti Ojanperän suojatti on kärsinyt kesällä allergiasta.
Jos ruotsalaisori on taukonsa jäljiltä tukkoinen, ovat voittoa vahvimmin tavoittelemassa tallikaveri Main Stage sekä Marlon Boko. Viimeksi mainittu on napsinut pohjoisen lähdöissä hienoja voittoja, mutta takarivin paikka voi vaikuttaa Ari Aatsingin valmennettavan voittosaumoihin negatiivisesti.
Kylmäveristen puolella illan päälähtö on Muhos-ajo. Hienon voittoputken kehittänyt Prosentti koki viimeksi tappion, mutta lähtee siitä huolimatta ennakkosuosikkina kolmen tuhannen euron ykköspalkintoa tavoittelemaan.
Riksun Xavier on ottanut kahdessa viime startissaan hienot voitot. Viisivuotias ruuna menee matkan, ja pyrkii varmasti keulaan, mistä se olisi parhaimmillaan.
Suosikkien takana kenttä on avoin, eikä isokaan yllätys sen pahemmin järkyttäisi tässä lähdössä.
Oulun ohjastajista on kiireisin Niko Jokela, jolla on ajettavat kahdeksassa lähdössä sekä koelähdössä.
Valmentajista kovin kuhina on Antti Ojanperän katoksella. Pihtiputaalainen tuo tiimeinen starttiin viisi hevosta.
Ruotsissa ravataan Åbyssä ja Solvallassa. Timo Nurmos on yksi Solvallan kiireisimmistä miehistä. Suomalaisvalmentajalla on Toto86:ssa pelisuosikki Flying Finn. Loppukuusta kesätauolta palannut ruuna ei välttämättä hyödy ykkösradasta, mutta saa kuitenkin hyvän juoksun.
Åbyn Red Milessä kilpaileva Ture L.A. on viimetalvisen Ranskan keikkansa jälkeen vaihtanut tallia. Lähes seitsemän kuukauden tauko ja omistaja treenarina tuovat hieman kysymysmerkkejä alustavalle pelisuosikille.Artikkelin aiheet
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