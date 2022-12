Ravivihje: Calgary Games helpottaa Toto86-riviä Ruotsissa - jackpot-rahaa jaossa liki 800 000 euroa Keskiviikon Toto86-peli ratkeaa Xpress-muodossa Solvallassa ja Jägersrossa. Peliaika päättyy kello 21.30.

Lisärahan myötä potti on jopa 1,5 miljoonaa euroa. Kierros on siis pelillisesti edullinen, mutta ennen kaikkea myös urheilullisesta näkökulmasta mielenkiintoinen.

Kierroksen pelipankki on oikeutetusti supertähti Calgary Games, joka palaa tositoimiin yli vuoden mittaiselta tauolta. Se on vihjesysteemin toinen tukipilari.

Toinen urheilullinen nosto on päätöskohteena ravattava kaksivuotislähtö, missä on edustusta myös Suomesta. Riina Rekilän Vegas Wania ja Pekka Korven Dream Combo jahtaavat menestystä Ruotsin ikätovereita vastaan. Jorma Kontio ohjastaa jälkimmäistä.

Päivän varma

Calgary Games (T86-2) on koko ravimaailman yksi kuumimmista nimistä. Viisivuotiaaksi varttunut supertähti on kilpaillut urallaan ainoastaan yhdeksän kertaa voittaen niistä jokaisen startin. Derby- ja UET-voiton myötä uran ansiot ovat ylittäneet jo 600 000 euron rajan. Hevosta saatiin ihastella marraskuun alkupuolella koelähdössä, missä hevonen ravasi huiman 11,7-tuloksen. Vain taivas on rajana Timo Nurmoksen silmäterän kohdalla. Jättisuosikki etenee nopeasti keulapaikalle ja muut taistelevat lähdössä kakkosrahoista. Hevosen peliosuus ei ole edes liian suuri seiskalla alkaessaan.

Päivän ideavarma

Immortal Doc (T86-8) on jäänyt turhaan Vegas Wanian ja Frustrationin varjoon. Kaksivuotias ori tekee jatkuvasti hyvää työtä, vaikka voitot ovatkin vielä kahdeksaan kilpailuun uupuneet. Örebron Svampen-lähdössä hevonen jäi johtavan taakse vaille kiriväyliä. Toissa kerralla Solvallassa ori esitti hyvän loppuvedon kirien toiseksi. Viimeksi Svensk Uppfödninglöpningissä valjakko nautti Vegas Wanian vetoavusta kirien lopussa aivan sen tuntumaan ollen maalissa neljäs.

Tällä kertaa Björn Goop hyppää vahvistuksena rattaille. Jos hän toisi jotain uutta lähtökiihdytykseen, voisi Immortal Doc olla hyvinkin lähdön keulahevonen, ja siitä se olisi paha ohitettava.

Päivän ideamerkki

Warrior’s Tale (T86-5) on jäänyt liian vähäiselle huomiolle, vaikka tehtävä onkin lyhyellä matkalla takarivistä haasteellinen. Sen verran hienon loppuvedon nelivuotias esitti viimeksi Open Stretchiä pitkin suosikki Frankie Godivan voittamassa lähdössä, että jos se pääsisi tekemään tuon tempun uudelleen läheltä kärkeä, olisi Johnny Takterin ajamalla ruunalla yllätysmahdollisuus. Kolmella prosentilla se on huomioitava Toto86-kupongilla.

Vihjesysteemi

6,10,1,4,2 (9,8)

7 Calgary Games (6,1)

9,10,5,6 (2,1)

2,4 (6,3)

3,5,10 (6,4)

6,7,1,4,12,11,5 (8,10)

2,4,1,7 (9,5)

3 Immortal Doc (6,2)

3360 riviä - 100,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä