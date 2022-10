Päivän ravit: Mikään ei pysäytä Stop The Pressiä Vermossa Keskiviikkona ravataan tuttuun tapaan maan pääradalla Vermossa. Ruotsin puolella ajetaan Xpress-muodossa.

Vermon keskiviikko sisältää kymmenen ravilähtöä. Jo ennen Toto65-pelin alkua riittää seurattavaa.

Ravien kolmannessa lähdössä starttaa vuoden voitokkain suomenhevostamma Ciiran Tähti. Seppo Suurosen valmentama tähtitamma kiihdyttää matkaan 20 metrin takamatkalta lyhyessä tasoitusajossa.

Toto65-pelin toisessa kohteessa Viisori pyrkii jälleen johtamaan startista maaliin.

Kolmannen kohteen suursuosikki on Tapio Perttusen ohjastama ja valmentama Stop The Press, joka on vielä toistaiseksi tappioton neljän kilpailun jälkeen. Timo Nurmos omistaa hienon nelivuotiaan.

Neljännessä kohteessa kohtaavat toisilleen tuttu kilpakaksikko Villieläin ja Rannan Pomo. Niitä haastavat tiukasti Helmen Humu ja Cupido.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin puolella Toto86-peli ratkaistaan Xpress-muodossa. Rataparina toimii Solvalla ja Bergsåker. Timo Nurmoksen tallin suomalaishevonen EL Jetpack on ansaittu suosikki 13-radasta huolimatta. Ori starttaa neljännessä Toto86-kohteessa.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.