Varsatähti Sirukasson löysi uuden uran Vuoden 2018 Kriterium-voittaja elää tyytyväisenä ruunana Pihtiputaalla ja opettaa ihmisille hevostaitoja.

Miia Tavaststjerna ja Sirukasson opettavat lapsille hevostaitoja. Kuva: Miia Tavaststjernan arkisto

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Teemu ja Väinö Tavaststjernan kasvatin raviura oli ainoastaan 19 startin mittainen, mutta rahaa Sirukasson ehti juosta yli 100 000 euroa. Kuusivuotiskaudellaan ori kilpaili vain muutaman startin, minkä jälkeen vaivat katkaisivat uran sinnikkäästä kuntouttamisesta huolimatta.

Vain yhden varsan jättänyt 11-vuotias Sirukasson (Erikasson - Jaanen Suikku) ruunattiin tämän vuoden alussa, ja keväällä se muutti Miia ja Miina Tavaststjernan talliin Pihtiputaan raviradan laidalle. Sisarusten yritys Hyvinvointipalvelu Säde oy tarjoaa tallillaan eläinavusteisia palveluita, ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sekä virkistys- ja kerhotoimintaa.

Sirukassoninn raviura oli lyhyt mutta komea. Kriteriumin se voitti Mika Forssin ohjastamana ja Ari Vianderin valmentamana. Kuva: Anu Leppänen

Hevosia tallissa on nyt neljä: shetlanninponi Niittykorven Bella, 5-vuotias tamma Hirmun Haaste, Sirukassonin 18-vuotias emä Siirin Siru, jolle Sirukasson jäi ainoaksi varsaksi, sekä Sirukasson itse.

Miia Tavaststjerna on työskennellyt koulunkäynnin ohjaajana, mutta nyt hän opiskelee myös eläintenhoitajaksi ja -kouluttajaksi. Sen myötä tallin hevosille on opetettu omaehtoista käsittelyä.

”Myös hevonen saa kertoa mielipiteensä. Jos jokin asia on niille ehdoton ei, sitä ei tehdä, ellei ole aivan pakko”, hän selittää.

Talli ei tarjoa ratsastustunteja, vaan tekemistä hevosten kanssa, esimerkiksi käsittelyä, temppukoulutusta, hierontaa ja kärryttelyä. Jatkossa haaveissa on sosiaalipedogoginen hevostoiminta.

”Kun antaa hevoshommalle pikkusormen, se vie koko sielun”, Tavaststjerna hymyilee.

Hänen isänsä suku on pitkän linjan raviammattilaisia, mutta Miian osaaminen on maastakäsittelyn ja kehonhuollon puolella.

Sirukasson lähdössä puomijumpparadalle hevoskerhossa. Kuva: Miia Tavaststjernan arkisto

Sirukasson oli treeniaikoinaan kiihkeä hevonen, ja Tavaststjerna myöntää miettineensä, mahtaako se olla sopiva rauhalliseen asiakastyöhön. Kyllä oli.

”Se sujahti meidän porukkaan sujuvasti”, hän kiittää.

Hän kertoo, että ennen Pihtiputaalle siirtymistä ruuna oli Mervi Pakolan Hevostaito-Akatemialla kuntoutettavana ja ratsukoulutuksessa.

”Mervi pelasti Kassun haudan partaalta”, Tavaststjerna kiittää.

Hevoselta löytyivät nivelrikot takapolvista ja pahat mahahaavat.

”Kun ne saatiin paremmiksi, hevosen elämä ja olemus muuttuivat. Nyt se liikkuu tosi mielellään, on tosi kivan näköinen, tosi leppoisa ja chilli ”, Tavaststjerna kuvaa.

Sirukasson nauttii talikkorapsutuksesta. Kuva: Miia Tavaststjernan arkisto

Kesän lemmikkileireillä ruuna olisi halunnut olla enemmänkin mukana kuin sen vielä tässä vaiheessa annettiin olla.

”Ihan pienten kanssa, kun askel on lyhyt ja piuha roikkuu välillä maassa, se osaa antaa lapselle etumatkaa”, Tavaststjerna kuvaa Sirukassonin rauhallista ja varovaista käyttäytymistä lasten kanssa.

”Se on kuin luotu tähän. Kaikin puolin todella ihana, sellainen luttana”, hän kiittää.