Ravivihje: Pelipankki ei kelpaa varmaksi Ruotsin Toto75-pelissä Skellefteåssa ravataan Ruotsin Toto75-kierros lauantaina. Peliaika päättyy kello 17.20.

Jaa

Skellefteån kavioura sijaitsee Pohjois-Ruotsissa. Kavioura sisältää yhden Open Stretch -radan loppusuoralla, joka on myös yksi maan lyhyimmistä loppusuorista ainoastaan 175 metrin pituudella.

Lauantain kierros on pelillisesti todella kiehtova. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Kumpikaan näistä ei ole edes kohdelähtönsä suosikki. Kierroksen pelipankki on viidennen kohteen Readly Lavec, jonka peliosuus on yli 80 prosenttia. Se on jo niin suuri peliosuus taukokin huomioiden, ettei hevonen kelpaa tukipilariksi.

Päivän ideavarmat

Grisle Odin G.L.:n (T75-3) kuuluisi olla kohdelähtönsä suosikki, ja kun näin ei ole, kelpaa ori ilomielin varmaksi saakka. Viimeksi Bergsåkerissa ori teki tasoitusajona juostun uuden keskipitkän matkan Ruotsin ennätyksen mentyään 22-tuloksen. Päätöslenkin ori tuli Suvelan Rinssin ulkopuolella 20-vauhteja ja oli lopulta täysin suvereeni. Juostava matka saisi olla toki pidempi, mutta hevonen kilpailee tällä hetkellä niin rautaisessa vireessä, että se on lähellä voittoa raskaammallakin juoksulla.

Beat Generation (T75-7) on jäänyt aivan turhaan Fabulous Pellinin varjoon. Suosikkikaksikon kuuluisi olla lähempänä toisiaan. Kovissa ikäluokkalähdöissä ravannut ori kilpailee sekavalla taululla, mutta se ei tee oikeutta hevosen kyvyille. Viimeksi ori taipui ylioptimistisen ajon päätteeksi Derby-karsinnassa. Sitä ennen hevonen teki hyvän suorituksen kovatasoisessa lähdössä nätin juoksun päätteeksi. Valjakon lähtöpaikka on ulkona, mutta se voi hyvässä lykyssä saada yllättävänkin hyvän juoksupaikan, jonka jälkeen se olisi vaarallinen voitosta puhuttaessa.

Päivän ideamerkki

Holy Moses Mearas (T75-6) ei ole ollut parhaimmillaan viimeisiin startteihin, mutta se on luokaltaan todella kova menijä tähänkin lähtöön. Lisäksi tamman juoksu onnistuu suurella todennäköisyydellä loistavasti, sillä yhden poisjäännin myötä se voi saada tarkan reissun sisäradalla. Neljän prosentin peliosuus on alakanttiin ja se kuuluu kaikille kupongeille mukaan.

Vihjesysteemi

10,9,4,3,7 (1,5)

5,2,1 (9,4)

7 Grisle Odin G.L. (1,2)

1,6,5,12,10,13,7,2,15,14 (9,3)

3,6,5,7 (2,4)

10,7,2,3,14,5,6 (9,11)

7 Beat Generation (3,12)

4200 riviä - 210 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä