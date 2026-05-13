KL: Pelastuslaitoksella tehtiin mullistava keksintö, joka nopeuttaa metsäpalojen sammutustaPohjois-Savon pelastuslaitoksella tehty keksintö nopeuttaa metsäpalojen sammutusta. Keksinnölle on tarvetta, sillä maastopalojen torjunta- ja sammutuslaitteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti.
Pohjois-Savon pelastuslaitoksella Suonenjoella pilotoidaan uutta innovaatiota, jota kutsutaan nimellä Moose. Maastopalojen rajoitus- ja runkolinjan rakentaminen automaattisesti nopeuttaa palon haltuun ottoa merkittävästi.
Yksi pelastaja pystyy rakentamaan Moosen avulla muutamassa minuutissa 400-metrisen sammutuslinjan maastoon. Kauppalehden uutisen mukaan tavallisesti kahden miehen työnä sama työ vie noin tunnin.
Moose alkaa toimia heti kun mönkijä lähtee liikkeelle. Sadetinkärryn lavalle on mahdutettu 400 metriä sammutusletkua sadettimineen. Kärryn kyydissä olevat 18 letkusettiä täyttyvät yksi kerrallaan joko säiliöauton vedellä tai muusta vesilähteestä. Letkut putoavat automaattisesti maastoon. Samalla kun jalalliset sadettimet putoavat kärrystä ne nousevat pystyyn vedenpaineen voimasta, jolloin sammutus voidaan aloittaa heti.
Paineinen linja täyttää kärryn säiliötä jatkuvasti, jolloin siitä ei koskaan lopu vesi.
”Moosen nopeus tekee siitä ylivoimaisen maastopalojen rajaajana.”
Suonenjoen pelastuslaitoksella työskentelevä sopimuspelastaja Marko Hassinen odottaa keksinnöltään paljon ja se on jo herättänyt runsaasti kansainvälistä kiinnostusta.
Kauppalehti: Pelastuslaitoksella syntyi erikoinen keksintö, joka voi mullistaa metsäpalojen sammutuksen
