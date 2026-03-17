Päivän ravit: Kolmivuotiaat aloittavat Kriteriumiin valmistautumisen, Up Down Lily avaa kautensaTeivon tiistairaveissa nähdään Kriteriumkoe, jossa ikäluokan lupaukset ottavat yhteen. Ilta jatkuu Färjestadissa.
Teivon Toto5-pelin avaavan, tämän vuoden ensimmäisen Kriteriumkokeen itseoikeutettu suosikki on Jari Kinnusen valmentama Shackhills Hazel, joka avasi uransa kaksi viikkoa sitten aivan huikealla esityksellä. Tamma kirmasi täyden matkan aikaan 15,7 todella hienolla tyylillä.
Haastajista mainitaan kaksivuotiaana vauhtivarojaan väläytellyt The Enigma ja uransa viime kuussa Vermon valloituksella aloittanut Merlin Match.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa hienoa jälkeä tehnyt Mathilde Halm saa haasteen kautensa avaavalta Up Down Lilyltä. Yllättäjäehdokas on tauluaan paremmassa kunnossa kisaan tuleva Black Revenge.
Tästä viikosta alkaen kenkäpakko on tämän talven osalta historiaa, joten kotimaankin raveissa tullaan näkemään hevosia vaihtelevilla balansseilla.
Maanantaina Lahdessa kilpaili yhteensä kuusi hevosta ilman kaikkia kenkiä. Niistä kolme voitti lähtönsä, yksi hevonen sijoittui toiseksi ja yksi kolmanneksi.
Teivossa ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli käynnistyy kello 19.10.
Ruotsissa lounasravit päästellään Eskilstunassa. Ravit alkavat kello 13.20 ja ohjelmassa on sekä Toto4 että Toto5-pelit.
Petri Salmela on mukana lounasraveissa kahdella hevosella. Jorma Kontio on tiistaina kaksien ravien taktiikalla liikenteessä, sillä Eskilstunan jälkeen hän suuntaa illaksi Färjestadiin.
Färjestadissa Kontion yksi avainhevosista on Katja Melkon valmentama Peaceful Day, joka on Toto64-pelin päätöskohteen suosikki.
Tamma on voittanut uran kuudesta startistaan neljä. Kauden avauksessa Rommessa juoksu meni rankaksi, mihin nähden kolmas sija oli hyvä suoritus. Maharajahin tytär on varteenotettava varmaehdokas illan pääpeliin.
Färjestadin Toto64 alkaa kello 20.30.
