Viikonlopun ravit: Ponsse Cup -finaali huipentaa Oulun Kavioliiga-ravit Raviviikko 50 on tulossa päätökseen. Kotimaan ykkösravit ajetaan tällä viikolla Oulussa. Ruotsin puolella ykkösareena on Romme, missä nähdään myös suomalaisedustusta.

Perjantai 16. joululuuta

Kotimaassa ravataan Porissa. Ilta pitää sisällään kahdeksan lähtöä. Toto5-pelin avauskohteessa iskevät yhteen Mami Chulo ja Charly Du Tremble.

Toinen kohde on todella tasainen kylmäverilähtö, missä menijöitä riittää monelta eri paalulta. Noste tähtää jo kolmanteen peräkkäiseen voittoon 20 metrin takamatkalta.

Kolmannessa ja neljännessä kohteessa Leonore Crown ja Ronja Myrskyntytär tähtäävät takaisin kultakantaan.

Päätöskohde on ravi-illan ykköslähtö. Monté Cup -finaalilähdön ykkönen ansaitsee 5000 euroa. Mandela Zon, Rocky Cobbler ja Girls With Girls tähtäävät tiukasti voittoon.

Porin ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Toni Sarkama ja Tommi Kela.

Ruotsin pääpeli Toto64 ratkaistaan Xpress-muodossa. Rataparina on Bollnäs ja Boden. Jälkimmäisessä nähdään myös runsaasti suomalaisväriä.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.

Lauantai 17. joulukuuta

Oulun Äimärautio isännöi tämän viikon Kavioliiga-raveja. Iltapäivän ykköslähtö on 12 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Ponsse Cup -finaali kolme- ja neljävuotiaille lämminverisille. Kotimaan joukkueen Second Opinion ja Rivercapes Way kohtaavat ruotsalaiset Macho Manin johdolla. Tuo lähtö ajetaan viidentenä Toto75-kohteena.

Kyvyt Esiin -divisioonafinaalissa kyvykäs mutta epävarma Mette-Marit saa vastaansa Hissun Rytin ja Sigismundin.

Lämminveristen pronssidivisioonafinaalissa nähdään Rovaniemellä kaksoisvoittoon ravanneet Ilos Silmarillion ja Ilos Sansibar. Tätä kaksikkoa haastaa Callela Lincoln.

Päätöskohteen kylmäveritasoituksessa kohtaavat myös Rovaniemellä kohdanneet Lystilän Lento ja Nyland. Tuolloin ensin mainittu veti pidemmän korren.

Oulun ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Studiossa ovat asiantuntijoina Martti Ala-Seppälä ja Marko Lähteenmäki. Lähetyksen juontaa Jere Törmänen. Haastattelut Oulusta hoitaa Henri Lehikoinen.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Rommessa. Toto75-pelissä nähdään myös suomalaisväriä. Nina Pettersson-Perkénin hyvävireisestä tallista matkustavat Ruotsiin Icecream In, Piccadilly, Kratos di Quattro ja Target Kronos. Myös Veijo Heiskasen talli on edustettuna Be the Onen ja Celsius Evon myötä.

Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Sunnuntai 18. joulukuuta

Joensuussa ravataan sunnuntaina Pamaus-ravien merkeissä. Iltapäivä pitää sisällään kymmenen lähtöä. Ravien ensimmäinen lähtö on Nuorten Sarja kolmevuotiaille lämminverisille. Ykköspalkinto on 2000 euroa.

Toto5-pelin avauskohteen taistelupari on Evita’s Bad Boy ja Honey Trix.

Toisessa kohteessa Tammaderby-voittaja Margarida pyrkii paalulta pakoon. Takaa sitä jahtaa Hissun Turbo.

Neljäs Toto5-kohde on Pamaus-lähtö. Lähtö on rajattu neljä-kuusivuotiaille kylmäverisille. Lähtö on todella tasainen aloittelevien hevosten koitos.

Päätöskohteen kovat ovat takamatkan Callela Ikaros ja J.H.Mannerheim.

Joensuun ravit alkavat jo kello 13. Toto5-peli starttaa kello 14.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Bergsåkerissa. GS75-peli huipentuu lämminveristen ryhmäajoon, missä tammojen ikäluokkalähdöissä rutinoitunut Impala Am koittaa siipiään rahasarjassa. Vastassa on muun muassa Huddlestone.

GS75-peli starttaa kello 16.