Päivän ravit: Raviviikko alkaa pohjoisessa ja etelässäLapin ravisesonki jatkuu maanantaina, kun Rovaniemellä ravataan euronelkkuravit.
Rovaniemellä kisataan täysipainoiset kymmenen lähdön kisat. Illan ykkössarja on kova tasoitus, jonka suosikki on viimeksi Kemijärvellä voittanut Marlon Boko.
Pohjalaisväriä kisoihin tuo Antti Ala-Rantala, joka matkaa napapiirille neljän hevosen kanssa.
Toto4-rivi alkaa mailin rykäisyllä. Sen seuratuin hevonen on uuden uransa pohjoisessa kolmanneksi Torniossa kirimällä aloittanut Dramaqueen Garden. Nopea tamma on nyt loistoasemissa ykkösradalla.
Illan kakkosravit kisataan Loviisassa. T4-pelin kohteista kolme on jaettavaa sarjaa. Loviisan illan erikoisvieras on Turusta valmentamansa Rudy Rayn kanssa saapuva Harri Koivunen.
Ruotsissa ajetaan maanantai-iltana kolmet ravit. Päivän pääravit ajetaan Mantorpissa. Lisäksi Halmstadissa ja Rättvikissä ajetaan kilpaa viikon alkajaisiksi.
Rättvikissä juhlistetaan Kajsa Frickin tuhannen voiton rajapyykin rikkomista ajajaottelulla. Neljän osalähdön kisaan suomalaisväriä tuovat Jorma Kontio ja Kaj Widell.
13.7. klo 10.12 korjattu ohjastajakilpailun osalähtöjen määräksi neljä.Artikkelin aiheet
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