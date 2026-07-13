Mepit vauhdittavat tukimaksuja viljelijöille – myös lannoitekustannuksiin luvassa helpotusta Euroopan jäsenmaista koostuvan EU:n neuvoston pitää vielä hyväksyä komission ja parlamentin esitykset.

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Lannoitteiden levitystä. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Maatalouspolitiikka Joonatan Reunanen

Mepit päättivät viime viikolla nopeuttaa muutoksia EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan (cap), Euroopan parlamentti tiedottaa.

Muutoksilla varmistetaan, että maanviljelijät saavat tukirahansa oikea-aikaisesti, jotta he voivat ostaa lannoitteita seuraavalle kasvukaudelle.

Viljelijät voivat saada ylimääräistä tukea, joka kattaa jopa 80 prosenttia lannoitteiden hinnan noususta. Tukea halutaan lisätä, jotta ruoantuotannon määrä tai laatu ei laske, ja jotta hinnat eivät nousisi liian korkeiksi kuluttajille.

EU-mailla on myös mahdollisuus nostaa suorien tukien ennakkomaksuja 70 prosentista 75 prosenttiin. Ennakkomaksut voidaan maksaa suoraan viljelijöille, jotka ovat hakeneet niitä. Enää ei olisi merkitystä sillä, hakeeko viljelijä tukia 16. lokakuuta jälkeen, kuten aiemmin on ollut. Jäsenvaltioilla on myös enemmän joustavuutta mukauttaa suoria maksuja ensi vuodelle.

Euroopan jäsenmaista koostuvan EU:n neuvoston pitää vielä hyväksyä komission ja parlamentin esitykset.

Alun perin komissio ehdotti EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan.