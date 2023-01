Päivän ravit: Mette-Marit palaa takaisin voittokantaan Lappeenrannassa Tiistaina ravataan Teivon sijaan poikkeuksellisesti itärajalla. Lappeenrannan ravi-ilta käsittää kahdeksan lähtöä.

Jaa artikkeli

Mette-Marit on selvä ennakkosuosikki Toto5-pelin kolmannessa kohteessa. Jani Ruotsalainen ohjastaa tammaa Lappeessa. Kuva: Maisa Hyttinen

MT Hevoset | Ravit 09:30 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lappeenrannan ravit kärsivät tiistaina hevospulasta. Toto5-pelin avauskohde ajetaan yhdeksän hevosen voimin. Kotiradan A RM voitti viime kilpailunsa Lappeenrannassa. Tällä kertaa Jyrki Jauhiaisen valmentama tamma starttaa kolmosradalta. Jarmo Saarela jatkaa ohjaksissa.

Toinen kohde on lämminveristen matalan sarjan ryhmäajo, joka on kerännyt viivalle ainoastaan kuusi osallistujaa. Suosikkikaksikko on A Million Star ja Headstrong Jef.

Kolmannessa kohteessa starttaa illan suurimpiin suosikkeihin lukeutuva Mette-Marit, joka pyrkii takaisin voittokantaan. Oulussa Toto75-lähdön ja Vermossa JouluCup-karsinnan voittanut tamma oli suosikkeja myös JouluCup-finaalissa. Siinä Mette-Marit pilasi suorituksensa laukkaan ja reissu epäonnistui muutenkin kuljetusauton rikkoutumisen vuoksi. Jani Ruotsalainen ohjastaa Jaakko Santalan valmentamaa hevosta tällä kertaa.

Toto5-pelin neljännessä kohteessa Caviar Creation starttaa suosikkina. Ruunalla on allaan tuore Toto65-voitto Vermon välistartista.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päätöskohteen seuratuin hevonen on Suomessa debytoiva Power Lane. Matias Salo valmentaa ja Tommi Kylliäinen ohjastaa.

Lappeenrannan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Eskilstunassa. Kierroksella riittää runsaasti suomalaisväriä. Avauskohteessa Jonna Irrin tallin Father Christmas kohtaa Petri Salmelan valmentaman Power Blasterin.

Kolmannessa kohteessa Kai P Jussilan Queen Evo saa vastaansa Matti Nisosen treenaaman E.V.Baumgartnerin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Neljännessä kohteessa starttaavat Jonna Irrin treenaama Isac Journey, Matti Nisosen tallin Matteo de Veluwe ja Pia Huusarin valmentama Peak Lightning.

Viidennessä kohteessa paalun E.V.Angie pyrkii pakoon takamatkalta starttaavia Backwood’s Boogieta ja Solar Windiä.

Päätöskohteessa starttaa B.W.L.Fighter.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.