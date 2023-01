Viikonlopun ravit: Lahdessa juhlitaan lauantaina – gaalapäivä huipentaa raviviikon kotimaassa Raviviikko kolme on tulossa päätökseen. Viikon Kavioliiga-ravit ajetaan Lahden Jokimaalla. Sen jälkeen Lahdessa selviää ravivuoden 2022 parhaat Sibeliustalolla järjestettävässä Ravigaalassa.

Knows Best starttaa suosikkina kotiratansa Kultadivisioonassa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ravit 11:00 Toni Sarkama

Perjantai 20. tammikuuta

Kotimaassa ravataan Kuopiossa kymmenen lähdön iltaravit. Toto5-pelin avauskohteessa Look Complete pyrkii johtamaan alusta loppuun. Sitä haastaa Redemption.

Kolmannen kohteen taistelupari on uutta tulemista tekevät Ellin Sisu ja Kartier. Niiltä pyrkivät pakoon Villiheili ja Larvan Iisu.

Neljännen kohteen selvä suosikki on voittokantaan palannut En Candy Till.

Päätöskohteen suosikki on Janita Antti-Roikon ohjastama ja valmentama Electric Cherry.

Kuopion ravit starttaa kello 18. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Tommi Kela ja Toni Sarkama.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Uumajassa. Kierroksella riittää runsaasti suomalaisväriä. Kari Lehtosella on useampi hyvä menestyssauma illan Toto64-pelissä.

Toto64-peli käynnistyy kello 20.30.

Lauantai 21. tammikuuta

Jokimaalla ravataan viikon Kavioliiga-ravit. Toto75-kierroksen ykköslähtö on lämminveristen avoin lähtö 2140 metrin matkalla. Kotiradan Knows Best arvottiin ykkösradalle. Se pyrkii pakoon takarivin Hierro Bokolta, Payetilta ja Grainfield Aidenilta.

Avauskohteessa nähdään viime vuoden voitokkain ravuri All Star Mint. Sen tämän kauden vireen testaavat tuore Toto75-voittaja Claude P.Hill ja Suomessa voitolla avannut Thai Greewnwich.

Kolmannessa Toto75-kohteessa Mika Mäkelällä on hyvät kortit Viisorin ja Elanin myötä.

Päätöskohteen selvä ennakkosuosikki on vahva Jakob K.Boko. Sen vakavin haastaja on kotiradan Kiikku’s Trooper.

Lahden ravit alkavat kello 13. Toto75-kierros starttaa kello 14.45.

TotoTV-lähetys kello 14.00-20.00. Studiossa ovat asiantuntijoina Marko Lähteenmäki, Tommi Ala-Nikkola ja Riku Niittynen. Lähetyksen juontaa Antti Pylkkänen. Haastattelut Lahdesta tekee Juha Jokinen.

Jokimaan ravien jälkeen juhlitaan edellisen ravivuoden parhaita Lahden Sibeliustalolla järjestettävässä Ravigaalassa. Tapahtuman juontavat Lauri Hyvönen ja Nelly Korpikoski. Ravigaala alkaa kello 20.30.

Ruotsin Toto75-kierros ajetaan Pohjois-Ruotsissa. Östersundin suomalaisedustus lepää Petri Salmelan tallin harteilla. Backwood’s Boogie ja Power Blaster juoksevat Toto75-kohteissa. Kierroksen pankki on toisen kohteen Chitchat. Daniel Wäjersten ohjastaa ja valmentaa.

Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Sunnuntai 22. tammikuuta

Seinäjoella ravataan kymmenen ravilähdön verran. Iltapäivän ykköspeli on Toto4, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Avauskohteen Criminal Ace kilpailee hyvässä vireessä, vaikka voitot ovatkin uupuneet. Sunnuntaina Janne Ranta-Krenkun ajokilla on hyvä mahdollisuus napata ykköstila.

Toisessa kohteessa Helmin Voitto ja Luonnon Vauhti mittelevät paremmuudestaan.

Kolmannessa kohteessa nähdään tasainen nippu. Bugs Bunny Buzz hallitsi viimeksi keulapaikalta, mutta tällä kertaa tehtävästä tulee erilainen takarivin lähtöpaikan myötä.

Reima Kuislalla on vahva edustus päätöskohteessa Federal Hillin ja Mandela Zonin myötä. Jälkimmäinen on lähdön suosikki.

Seinäjoen ravit alkavat kello 13. Toto4-peli starttaa kello 14.10.

Ruotsin GS75-kierros ajetaan Färjestadissa. Kotiradan Björn Goop on tuttuun tapaan suuressa roolissa.

Grand Slam Toto75-peli alkaa kello 16.