Ravivihje: Pitkälle matkalle maistuva ideavarma - jackpot-rahaa jaossa 690 000 euroa Mailin rata Tingsryd isännöi illan Toto86-kierrosta. Jackpotin myötä Toto86-pelin potti on jopa 1,4 miljoonaa euroa. Peliaika päättyy kesäaikaan kello 20.20.

Kierros on pelimielessä mukavan herkullinen. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan. Kumpikin on kirjoitushetkellä vasta kohteensa selvä kakkossuosikki. Toki peliosuudet tulevat korjaantumaan iltaa kohti, mutta tällä hetkellä kaksikko on vielä niin edullinen, että ne ovat selkeät varmavalinnat illalle. Toinen kannanotto kierrokselle löytyy päätöskohteesta, missä pelataan kokonaan ohi ykkössuosikista.

Illan urheilullinen ykköslähtö on viidentenä kohteena ravattava Tingsrydin kunnan mailimestari -lähtö, missä avoimen sarjan menijät ottavat mittaa toisistaan.

Päivän ideavarmat

De Gaulle Grif (T86-4) suorastaan häikäisi toissa kerralla Roomassa. Kolmevuotias otti paalulta lähdön komentoonsa vetäen reipasta tahtia keulapaikalla kymmenien metrien etumatkalla muuhun porukkaan nähden. Valjakko voitti lähdön lopulta todella suvereeniin tyyliin jättäen voimia vielä varastoonkin kovalla 14,3-tuloksella. Viimeksi Follonicassa hevoselta odotettiin hieman enemmän oriin sijoittuessa jättisuosikkina kolmanneksi. Tuohon starttiin ei kannata kuitenkaan liikaa tuijottaa ja varsinkin näillä peliosuuksilla ori on supervarma ikävästä lähtöpaikasta huolimatta.

Galantis (T86-6) on juossut kivenkovissa hopeadivareissa ja tehnyt niissä hyviä esityksiä. Tällä kertaa rima madaltuu vastuksen puolesta ja kakkossuosikkina ori on loistava varma kierrokselle. Toissa kerralla Åbyssä hevonen kiri hienosti kolmanneksi tilat saatuaan. Viimeksi hopeadivisioonafinaalissa valjakko jäi pussiin kolmanteen pariin sisälle.

Päivän ideamerkki

Eros Zola (T86-8) on mielenkiintoinen merkki päätöskohteen vain 14 prosenttia luotettuna. Ruunalla on kova luokka tähän sarjaan ja hyvältä lähtöpaikalta hevonen on vaarallinen voittoa silmällä pitäen. Tällä kertaa valmentaja Flemming Jensen lisää suojatilleen vielä kokolaput ensimmäistä kertaa ja on mielenkiintoista nähdä niiden vaikutus tälle hevoselle. Viimeksi Kööprenhaminassa ruuna oli asiallinen neljäs Zeudi AMG:n voittamassa lähdössä.

Vihjesysteemi

3,12,5,9,1 (11,4)

5,2,7,10 (4,9)

1,4,3,10,12 (7,9)

12 De Gaulle Grif (5,8)

1,4,3,2 (5,9)

7 Galantis (3,4)

5,11,8,9,1,6,4 (2,10)

1,4 (9,6)

5600 riviä - 168 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä