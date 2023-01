Päivän ravit: Jyväskylässä ajetaan hyvistä palkinnoista Raviviikko numero kolme starttaa Killeriltä. Ilta käsittää yhdeksän lähtöä.

Club Nord Elit on Tammadivisioonan suosikki. Tapio Perttunen ohjastaa ja valmentaa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit 09:30 Toni Sarkama

Uusi pelikonsepti Euronelkku on saanut hyvän vastaanoton kahden ensimmäisen viikon perusteella. Jyväskylässä ajetaan historian kolmannet Euronelkku-ravit korotetuilla ykköspalkinnoilla ja loppuraveista nopeutetulla aikataululla. Toto4-pelin kohdelähdöt ovat kuusi-yhdeksän.

Jo ennen nelkkua jaetaan hyvää rahaa. Avauslähdön Aron Fritz on tappioton uransa kolmen kilpailun jälkeen. Ruuna hakee neljättä tolppaa suurena ennakkosuosikkina. Viidennessä lähdössä paalun Liisii pyrkii pakoon hienossa vireessä kilpailevalta Mette-Maritilta.

Toto4-pelin avauskohde on lämminveristen Tammadivisioonakarsinta. Lähdön ykköspalkinto on 4000 euroa. Keskeltä rataa starttaava Ice Wine oli lähdön pelisuosikki, mutta sen jäätyä pois suosikiksi kohoaa takaisin synnyinmaahan palannut Club Nord Elit.

Kolmas kohde on tasaisempi lähtö. Voittoa tavoittelevat muun muassa Leemark’s Icy, Irvin Star ja The Great Kemp.

Päätöskohde on kylmäveristen Haastajadivisioonakarsinta. Lähtö on tasaisen tasokas. Juostava matka on 1640 metriä. Lähdön ykköspalkinto on 4000 euroa.

Jyväskylän ravit alkavat kello 18. Toto4-peli starttaa kello 19.55.

Ruotsin Toto64-ravit ajetaan Halmstadissa. Avauskohteessa juoksee Petri Puron valmentama Valnes New Love. Peter Ingves ohjastaa Malin Kullbergin omistamaa tammaa. Kolmannessa kohteessa Hanna Lähdekorven Nob Hill on suosikki. Neljännessä kohteessa suomalaisväriä antaa Anssi Nurmisen valmentama The Revenant. Anssin poika Iivari ohjastaa hevosta.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.