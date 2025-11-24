Päivän ravit: Uusi raviviikko starttaa JokimaaltaToto4-kierroksen pelipankki löytyy toisesta kohteesta.
Lahdessa ravataan maanantaina yhdeksän lähdön verran. Illan pääpeli on Euronelkku, joka starttaa ravien kuudennesta lähdöstä.
Jokimaan Toto4-kierroksella luottoa keräävät toisen kohteen In Love Mearas ja kolmannen kohteen Ypäjä Salama. Ensin mainittu kilpailee lämminveristen maanantain ykkössarjassa. Santtu Raitala ohjastaa Anne Kankaan valmennettavaa. Jälkimmäinen valmentautuu Antti Tupamäen tallissa. Tupamäki ohjastaa myös kuusivuotiasta nousijadivisioonakarsinnassa.
Avauskohteessa Cheeky Shade ja Shaqir ottavat toisistaan mittaa.
Päätöskohde on lämminveristen Kyvyt Esiin -divisioonakarsinta. Xtracool Kemp, Herbie Malibu ja Go to Gate keräävät eniten peliä.
Jokimaan ravit alkavat kello 18.00. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 19.55.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan maanantaina Färjestadin kaviouralla. Peliaika päättyy kello 20.30.
- Osaston luetuimmat