Juuri nyt
|
Etelässä lämpöasteita, Lapissa pakkasta jopa 30 astetta − loppuviikosta sää lauhtuu
Tilaajalle
|
Ladattavilla bensahybrideillä ajaminen kallistuu
Metsänomistaja päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun: Metso-suojelu purettiin ja puut hakattiin
Metsässä näkyi tuhoja silloin tällöin, mutta kun pari hehtaaria kuusia kuoli pystyyn, jotain oli tehtävä.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
24.11.2025
07:00
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
kirjanpainaja
Metso-suojelu
Metsät
Metsänhoito ja metsätalous
Metsänomistajat
Jaa
