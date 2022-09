Päivän ravit: Vermon Isokengässä laatu korvaa määrän – Timo Nurmos ison rahan jahdissa Jägersrossa Keskiviikkona ravataan normaaliin tapaan maan pääradalla Vermossa. Ruotsissa ravataan Xpress-tyyliin kahdella paikkakunnalla.

Vermossa ravataan yhdeksän lähdön iltaravit. Jo ennen Toto65-pelin alkua on jaossa hyvää rahaa nelivuotiaille lämminverisille. Derby-sarjan suosikki on Janne Korven Where Is My Mind.

Toto65-peli avauskohde on todella hieno lähtö vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta. Lämminveristen avoimessa Isokengässä on ainoastaan viisi valjakkoa, mutta kattaus on huippuluokkaa. Suur-Hollolan ja St Michel -ajon kesällä nimiinsä vienyt Run For Royalty kohtaa vahvat voimanpesät Kurri Jari Bokon ja Grainfield Aidenin.

Toto65-pelin neljäs kohde on suomenhevosten Tammatähti. Pitkän pakin ravikuningatar Suven Sametti kohtaa tutut kilpasiskot Ciiran Tähden ja Hetviinan.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

TotoTV-studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Jarkko Litmanen ja Anssi Nurminen. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelijana toimii Lauri Hyvönen.

Ruotsin Toto86-pelin rataparina on Solvalla ja Jägersro. Illan suurimmat rahat jaetaan Jägersrossa ravattavassa kolmannessa kohteessa, mikä on kaksivuotiaiden Breeders Course -finaali. Ykköspalkinto on peräti 700 000 kruunua. Suosikki on Timo Nurmoksen tallin Tino Barosso.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.