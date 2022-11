Credit To Hope nappasi ravipäivän suurimmat setelit – Killerillä ajettiin neljän suurkilpailun iltapäivä Lauantain Toto75-kierros ajettiin Jyväskylässä. Kierros huipentui viisi- ja kuusivuotiaiden suomenhevostammojen Tammaderby-finaaliin. Sen lisäksi Killerillä ajettiin kolme Kasvattajakruunu-finaalia.

Ravien toisena lähtönä ajettiin kaksivuotiaiden lämminveritammojen Kasvattajakruunu-finaali. Lähdön jättisuosikki oli Santtu Raitalan ohjastama ja Markku Niemisen valmentama Callela Ellen. Valjakko juuttui toisen radan vetojuhdaksi Hannu Torvisen ajettua keulapaikalta Coco C. Gardenin kanssa.

Lähdön kakkossuosikki Nothingcomes juoksi alun kolmannessa sisällä, mistä se nousi toiseen pariin ulos viimeisellä takasuoralla. Siitä Jukka Hakkarainen nosti suojattinsa kiriin loppukurvissa ja puristi lopussa ykköseksi. Callela Ellen oli maalissa toinen ja Coco C. Garden kolmas.

Riina Korhonen omistaa kaksivuotiaan tamman, jonka on kasvattaneet Jethro Rostedt ja Ylitalo Garden’s Stable Oy.

Ravien kolmas lähtö oli kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunu-finaali. Voiton vei Tommi Kylliäisen ohjastama ja valmentama Sahara Commander. Valjakko aloitti kolmannessa sisällä, mistä Kylliäinen nosti ajokkinsa toisen radan vetojuhdaksi. Siitä ruuna eteni keulapaikalle viimeisellä takasuoralla voittaen helppoon tyyliin. Lasse ja Mikko Talsi omistavat kaksivuotiaan ruunan. Petra Huhti on hevosen kasvattaja.

Toto75-pelin toisena kohteena ravattiin viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaali. Ykköseksi spurttasi kolmannesta sisältä kiritilat loppusuoran alussa saanut Credit To Hope. Santtu Raitala tarjosi tammalle tarkan reissun, mistä se kiitti lopussa. Lähdön ykköspalkinto oli 27 000 euroa. Joni-Petteri Irri valmentaa ja Raimo Riikonen omistaa tamman. Riikonen on myös kasvattanut hevosen. Jenni Kaija on hevosen hoitaja.

Toto75-pelin päätöskohde oli suomenhevosten Tammaderby-finaali. Suosikki oli Sarikan, joka pääsi etenemään keulapaikalle. Kakkossuosikki oli Margarida, joka jäi juoksemaan toista rataa pitkin ilman vetoapua. Siitä kuusivuotias tamma osoitti hyvyyttään ja runttasi väkivahvan esityksen päätteeksi ykköseksi. Sarikan oli maalissa toinen. Antti Kinnunen ohjasti omistamaansa ja valmentamaansa tammaa. Heikki, Heli ja Venla Kinnunen ovat kasvattaneet hevosen.