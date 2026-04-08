Kuninkuusraviviikonlopun sarjat julkaistuTeivon kuninkuusraveissa on tarjolla monipuolinen kattaus perinteisiä suurkilpailuja.
Teivon kuninkuusraviviikonlopun sarjat ovat julkaistu. Kuninkuusravit järjestetään heinä-elokuun vaihteessa 31.7.–2.8..
Perjantaina ravataan 10 lähtöä. Lauantaina ja sunnuntaina on ohjelmassa 12 lähtöä kumpanakin päivänä.
Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves on tyytyväinen viikonlopun monipuoliseen sarjatarjontaan.
”Kuninkuusraveihin kiinteästi kuuluvien suurkilpailujen lisäksi ohjelmassa on Teivon perinteisiä suurkilpailuja. Lisäksi ajetaan myös divisioonakarsintoja”, Iivari Ingves kertoo Teivon tiedotteessa.
Kuninkuusravien avajaispäivän perjantain kohokohtia ovat kolmevuotiaiden lämminveritammojen Tammakriteriumin finaali sekä Raviurheilun Legendat -lähtö. Legendojen lähtöön osallistuvat ohjastajat julkaistaan myöhemmin.
Kuninkuus- ja kuningatarkilpailun avaavat 2100 metrin lähdöt ravataan perinteiseen tapaan lauantaina. Toisen kuninkuusravipäivän kohokohtia ovat myös neljävuotiaiden suomenhevosten Pikkuprinssi- ja Pikkuprinsessa-lähdöt.
Kuusivuotiaille suomenhevosille rajattu Mauri Tuurnan ajo kuuluu suomenhevosten Montén SM-finaalin ohella lauantain herkkupaloihin. Lämminverisille on puolestaan tarjolla muun muassa Tammer-ajo. Sekä Mauri Tuurnan- että Tammer-ajon sarjamäärityksiä on uudistettu tälle vuodelle.
Pääkilpailujen mailin ja pitkän 3100 metrin matkan osalähdöt ovat ohjelmassa päätöspäivänä. Viisivuotiaille suomenhevosille on tarjolla tuttuun tapaan Pikkukuningatar- ja Pikkukunkku-lähdöt.
Pääkilpailun osalähtöjen voittajille maksetaan viime vuoden tapaan 17 000 euroa. Sekä tammojen että oriiden kokonaiskilpailun voittaja kuittaa 40 000 euroa. Mikäli sama hevonen voittaa kaikki kolme osamatkaa, maksetaan sille 9 000 euron suuruinen bonus. Näin ollen ravikuningas tai -kuningatar voi ansaita yhteensä 100 000 euroa.
Neljä- ja viisivuotiaiden suomenhevosten ikäluokkalähdöissä voittajat palkitaan 15 000 eurolla.
Viikonlopun kilpailupäivien alkamisajat
Perjantai 31.7.2026 – klo 15.00, portit aukeavat klo 13.00
Lauantai 1.8.2026 – klo 12.00, portit aukeavat klo 10.00
Sunnuntai 2.8.2026 – klo 12.00, portit aukeavat klo 10.00
