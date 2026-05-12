Päivän ravit: Unelmavävy hurmaa TeivossaTeivon tiistairavien urheilullinen mielenkiinto huipentuu jo ravien alkupuolelle, kun nelivuotiaat suomenhevoset kirmaavat radalle Kriterium-kokeessa. Ohjastajapuolella Mika Forssilla on pari kunnon voittosaumaa.
Unelmavävy oli viime vuonna kolmivuotiaiden suomenhevosten ehdotonta huippua. Junnustartti-finaalin voittanut ja Varsakunkussa toiseksi sijoittunut Iikka Nurmosen valmennettava on viettänyt pitkän ja treenintäyteisen talvitauon.
Ikäluokkahevosten tähtäin on varmasti kesän ja syksyn isommissa lähdöissä, mutta juuri keväällä on mielenkiintoista tarkkailla varsojen talven aikana ottamia kehitysaskeleita.
Unelmavävyä haastava Suvin Voitto starttasi viime vuonna vain kahdesti. Antti Veteläisen suojatti voitti molemmat starttinsa. Tämän kauden avauksessa se oli 60 metrin takamatkalta hyvän esityksen jälkeen kolmas.
Sanansa on sanottavana myös Seppo Suurosen menestystallista ponnistavalla suvukkaalla Marian Myrskyllä. Teemu Okkolinin Kommellus avaa kautensa. Ori sijoittui viime kauden päätöksessään Varsakunkku-finaalin kolmanneksi laukastaan huolimatta.
Sunnuntaina Vermossa jättiyllätyksen Highlight Bogeymanilla aiheuttanut Mika Forss jatkaa tiistaina Teivossa ohjastustehtäviään. Forssilla on useampikin voittosauma. Ruotsissa asuva ohjastajalegenda ohjastaa lämminveristen ykkössarjassa Black Revengeä. Forss voitti ruunalla viime viikolla Porissa varmoin ottein.
Mielenkiintoinen vastustaja Black Revengelle on Caia. Hanna Lepistön valmennettava ei menestynyt loppuvuodesta Ruotsissa, mutta viime vuonna Jixy-ajon sekä TammaCupin finaalin voittaneen hevosen hurja perusluokka on yleisesti tiedossa.
Toto5-päätöksessä Forss saa ajettavakseen El Cheapon. Saana Koivusen valmentama ruuna on ollut alkuvuodesta jättiläiskunnossa, ja tavoittelee Teivossa jo kauden viidettä voittoa.
Mika Forssin kuulumisia voi lukea tiistaina MT Hevosista.
Ruotsin pääravit ajetaan tiistaina Eskilstunassa. Lämminveristen kovimmassa sarjassa paalulta lähtevä Kant'e on keulasta luokkaa parempi kuin muilta juoksupaikoilta. Takamatkalla ei tällä kertaa ole sellaisia maailmankaatajia, jotka olisivat Carl Johan Jepsonin ohjastaman ruunan yläpuolella ennakkorankingissa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat