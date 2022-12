Päivän ravit: Itsenäisyyspäivänä ravataan Lappeenrannassa ja Oulussa Tiistai on pyhäpäivä ja ravit ajetaan molemmilla paikkakunnilla päiväaikaan.

Jaa artikkeli

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Itsenäisyyspäivän ravitapahtumat avaa Lappeenranta, missä ravataan kahdeksan lähdön verran.

Toto4-pelin kolmannessa kohteessa Rawit pyrkii kirkastamaan taulun sijoituksia keskipitkällä matkalla. Jukka Torvisen ajama ruuna starttaa matkaan nelosradalta.

Päätöskohteessa vuoden voitokkaimman lämminverisen tittelistä kilpaileva Furiosa jahtaa jo kauden 15:ttä voittoaan. Tamma voitti välistartin Jyväskylässä.

Lappeenrannan ravit alkavat kello 13. Toto4-peli starttaa ravien neljännestä lähdöstä kello 14.10.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päivän ykkösravit ajetaan Oulussa. Jo ennen Toto5-pelin alkua jaetaan hyvää rahaa lämminveritammojen Tammasarjassa. Lähtö on rajattu kolme- ja neljävuotiaille. Ykköspalkinto on 2000 euroa.

Toto5-pelin avauskohteessa kohtaavat Honey Trix ja A Kind of Magic. Kolmannen kohteen suosikki on Vihjeen Vinha. Ruuna palaa tässä yli kahden kuukauden mittaiselta tauolta. Viimeksi keulapaikalta juhlinut Hoho Haha Sisu starttaa tällä kertaa takarivistä neljännessä Toto5-kohteessa.

Oulussa ravataan yhteensä kymmenen lähdön verran. Ravit alkavat kello 15. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 16.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Eskilstunassa. Toto64-pelin avauskohteen suuri suosikki on hurjaluokkainen Very Kronos. Vastassa on Katja Melkon tallin suomalaistamma Club Nord Elit. Jonna Irrin tallista kilpailee Casino T.A. kolmannessa kohteessa. Juha Koskelalta starttaa Wagger Zacker. Viisivuotias ruuna kilpailee päätöskohteessa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto64-peli starttaa kello 20.30.