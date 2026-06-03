Päivän ravit: Laatuvarsoja ja Evartti Jokimaalla, Ruotsissa Toto86 kesäradallaKeskiviikon Toto75 ratkotaan Lahdessa. Illassa on useitakin kohokohtia.
Kevätkesällä seurataan herkeämättä ikäluokkavarsojen kehittymistä kohti kauden suurimpia lähtöjä. Jokimaalla on useampiakin nuorten hevosten lähtöjä.
Illan ohjelmassa on Tie Suur-Hollolaan -finaali, missä voittaja palkitaan 8 000 euron ykkösellä. Tuomas Korvenojan käsistä hienosti aloittanut Green’s Third Try sortui viimeksi laukalle, mutta muuten jälki on ollut vakuuttavaa.
Finaaliin on selvinnyt tukku laatuhevosia, joista mainitaan erikseen potentiaalisina voitontavoittelijoina ainakin Karsten, Smoked Orange ja Mitch Match.
Ravit avaavassa nelivuotiaiden Black Horse Cupin lähdössä nähdään Juha Utalan valmentama Kotikylän Poika. Ruuna voitti viime kuussa Teivossa uransa ensimmäisen laukattoman startin kipakalla lopetuksella.
Vaikka näyttö oli tämän päivän kilpailijoista tähän asti kovin, eivät haastajat ole toivottomissa asemissa. Varsalähtöjen suola on, että hevoset menevät eteenpäin omaan tahtiinsa, ja yksittäisessä kisassa parannus voi olla merkittäväkin.
Kolmivuotiaiden lämminveristen Nuorten sarjasta mainitaan ensimmäisenä Tapio Perttusen Asteroid Orden. Epävarmalla ruunalla on kova luokka, ja karikot välttäessään se pystyy paljoon.
Kovin haastaja on etukäteen arvioituna Harri Koivusen Adios Amigos. Uran avauksessa volttilähtö oli mahdoton selvitettävä, mutta tätä seuranneet huhtikuun kolme autolähtöä ruuna voitti hyvällä tyylillä. On mielenkiintoista nähdä, millaisena Adios Amigos saapuu pikkutauolta.
Päivän vihjeissä on käsitelty Evartin paluuta. Viisitoistavuotiaalla Evartilla on kilpailuoikeutta jäljellä reilut puoli vuotta. Upean uran tehneellä ravurilla on erityinen paikka valmentaja Antti Ojanperän sydämessä.
Toukokuussa Evartti kilpaili Pihtiputaan paikallisraveissa. Keskiviikkona ori kilpailee ykkössarjalaisia vastaan, mikä on keskiviikon yksi kohokohdista.
Ruotsin Toto86 ratkotaan keskiviikkona Åmålin kesäradalla. Ero länsinaapurin pääratoihin on melkoinen, sillä Åmålin radalla on mittaa 800 metriä, ja sen loppusuora on poikkeuksellisen lyhyt. Radalla ajettavat kilpailumatkat ovat 1680, 2080, 2480 ja 3280 metriä.
Åmålin jokakesäinen suurkilpailu Ändå Något on keskiviikon yksi helmi. Kulta- ja hopeadivisioonahevosille tarkoitettu kisa on kerännyt mukavan osanottajajoukon. Mukana ovat muun muassa Castor The Star, Ogden Boko, Golden Crescent ja Mizai.Artikkelin aiheet
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