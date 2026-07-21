Päivän ravit: Seinäjoella kisataan Vaasan raviradan hengessä Seinäjoella ravataan Vaasa-illan merkeissä. Illan aikana kisataan muun muassa Mämmikourien Mestaruusajo. Illan toiset ravit ajetaan Lieksassa.

Jaa Kuuntele

Run For Royalty on Seinäjoella ajettavan Sprinterloppin avainhevonen. Hannu Torvinen ajaa vaihteeksi sillä eikä sitä vastaan, kuten Lahdessa otetussa kuvassa. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Seinäjoen Vaasa-ilta juhlistaa Vaasan ravirataa, jonka viimeiset ravit ajettiin kymmenen vuotta sitten. Vaasa-illan ohjelmassa on muun muassa Sprinterlopp, Mämmikourien Mestaruusajo sekä Jorma Evijoen muistoajo.

Sprinterlopp oli Vaasan raviradan kauden pääkilpailu, jonka hengessä Seinäjoella ravataan 5000 euron palkinnolla. Suosikki on rata-arvonnan voittanut Run For Royalty, joka pääsee matkaan ykkösradalta.

Kovia haastajia ovat ainakin Jämsässä viimeksi voittanut Dozen Of Oysters sekä nopea Amazing Player, jota rasittaa kasirata.

Vuonna 1991 hirvikolarissa kuollut Jorma Evijoki oli Pohjanmaan johtavia raviurheilijoita ja yli tuhannen voiton mies. Hänen muistokisaansa ajettiin Vaasan raviradalla, ja nyt kisa ravataan Seinäjoella nuorten sarjana. Parhaat tuoreet näytöt on Stone Pocket Exällä, joka lähtee mailin ryhmään kasiradalta.

Muutenkin tiistaina suositaan Vaasan raviradan tapaan mailin ryhmiä. Sellaisina ajetaan muun muassa kaikki Toto5-kohteet ja myös Mämmikourien Mestaruusajo, jossa asialla ovat vähemmän ajavat ohjastajat.

Seinäjoen ravi-illan päättää suomenhevosten montén Suomen Mestaruuden viimeinen karsinta. Finaalipaikkansa jo varmistanut Varma-Konsti on kisan suosikki.

Esko Vaakanainen toimi Lieksan raveja pyörittävän Pielisjärven Hevosystäväinseuran sihteerinä peräti 35 vuotta. Tiistain päälähtö on nimetty hänen muistoajokseen. Kuva: Ville Toivonen

Illan toiset ravit ajetaan Lieksassa, missä ravikausi päättyy radan 60-vuotisjuhlaraveihin.

Illan päälähtö on 3000 euron palkinnolla ajettava Esko Vaakanaisen muistoajo. Keskipitkän matkan voltin seuratuin hevonen on How Match. Markus Porokan ruuna on mennyt hyvin, mutta se juoksee nyt pitkästä aikaa volttilähdössä. How Matchin edelliset voltit ovat ruunan uran alkuajoilta.

Suomenhevosten kovimmassa sarjassa mukana on kotiradan Alpertto, joka reilun puolentoista viikon kuluttua kilpailee kuninkuuskisassa.

Tiistai-iltana Ruotsissa ravataan sekä Färjestadissa että Hagmyrenissä. Färjestad järjestää illan ykkösravit.

Jorma Kontiolla on useampi ohjastettava Färjestadissa. T64-pelin avauskohteessa Kontio ajaa ahvenanmaalaisen Emma Erikssonin valmentamaa Who’s That Girlia.