Viikonlopun ravit: Viikon pääravit sittenkin OulussaSuomen Toto75-karavaani siirtyy lauantaina Ouluun. Lauha maaliskuu on saanut raviväkeen vauhtia.
Perjantai 20. maaliskuuta
Suomen raviviikonloppu käynnistyy perjantaina Kuopiosta. Sorsasalossa ravataan kaikkiaan yksitoista lähtöä. Illan pääpeli on Toto5.
Suomenhevosten tammasarja on rajattu 4-6 vuotiaille hevosille 5000 euron paalulla. Perusmatkalta lähtevät matkaan uransa ensimmäisissä starteissa kunnostautunut Seppo Suurosen valmentama Corea sekä Heikki Mikkosen tammalupaus Rahtun Ruletti.
Kylmäveristen Suomen Cupin karsinnassa on todella mukava kattaus. Terho Rautiaisen tallista kautensa aloittaa Tatuari, joka starttaa matkaan neljänkympin pakilta. Perusmatkalta karkuun yrittää Tatu, ja kahdenkympin karsinassa ovat mm. Toviiri ja Harlamov.
Kuopion ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli starttaa kello 19.10.
Ruotsissa ravataan perjantai-iltana Halmstadissa sekä Bodenissa. Pääravit ja kello 20.30 käynnistyvä Toto64-peli ovat Halmstadissa.
Bodenissa ajettavat kakkosravit keräävät tuttuun tapaan tukun suomalaisia hevosia ja ohjastajia viivalle. Ohjastajista Ville Pohjolalla on seitsemän ajettavaa ja Mika Forssilla kuusi ajotehtävää.
Lauantai 21. maaliskuuta
Rovaniemen kauden päätapahtumaksi tarkoitettu Arctic Horse Race jouduttiin siirtämään radan epätasaisen sulamisen takia Ouluun. Rovaniemen Mäntyvaarassa kauden avaaminen antaa odottaa itseään, sillä kelirikko pakotti perumaan viime sunnuntain ravit Rovaniemellä.
Jos on Suomen puolelta trafiikkia Bodeniin, kiinnostavat alun perin Rovaniemelle kirjatut ravit pohjoisen Ruotsin toimijoita. Etenkin ravit päättävässä lämminveristen avoimessa sarjassa on reilusti ruotsalaisväriä mukana.
Ravit alkavat Oulussa kello 13.00. Samaan aikaan käynnistyy myös TotoTV:n studio, jossa studion vetäjänä toimii Antti Pylkkänen. Tahtia lyö asiantuntijan roolissa Tappi Hoikka. Varikkohaastattelut hoitaa Juha Jokinen.
Ruotsin Toto85 kilpaillaan lauantaina Åbyssä. Ohjelmassa on Algot Scottin muistolähtö sekä Diamantstoetin karsinta. Hanna Lähdekorpi nähdään Bold Requestilla ensin mainitussa lähdössä.
Toto85 käynnistyy kello 17.10.
Sunnuntai 22. maaliskuuta
Mikkelin ravirata avaa kautensa sunnuntaina. Kymmenen lähdön ilmaisraveissa pelataan Toto4-peliä. Sekä lämpöisille että kylmäverisille on aloittelevien nuorten lähtö korotetuilla palkinnoilla.
Ravit alkavat kello 13.00 ja totonelkku pyörähtää käyntiin kello 14.10.
Ruotsissa on sunnuntain päätouhuna Axevallan Toto75. Länsinaapurin pääpeli aloitetaan kello 16.00.
