Make Cash vei Suuren Suomalaisen Derbyn nimiinsä jättiesityksellä takapareista. Suomen ennätyksen rikkonut kirijuoksu jätti kaikki muut aseettomiksi. Keulassa juossut Magnitude oli niin ikään loistava, muttei voinut paremmalleen mitään.

Keskiviikkona Vermossa Magnitude yrittää saada revanssin kilpakumppanistaan. Kumpikaan ei ole varmaankaan tässä vaiheessa aivan terävimmillään, joten Callela Capitanon tai Derbyssä kolmanneksi sijoittuneen Stonecapes Yodan menestys ei saa järkyttää liikaa illan koitoksessa.

Tammatähden itseoikeutettu suosikki on Henkinen. Vesa Lipsasen silmäterä on saanut viime viikkoina kunnolla juonen päästä kiinni. Lyhyellä matkalla loistavalta paikalta lähtevä tamma saa pahimpaan uhkaajaansa Lumi-Oosaan etua, sillä Harri Kotilaisen suojatti on arvottu takariville.

Viisivuotiaitten kylmäveristen Tawaststjernan muistoajo ei pullistele osanottajilla. Todennäköisesti siitä syystä kisa on jätetty Toto75-pelin ulkopuolelle. Kaustisella vuoden voittotilinsä avannut Rebyytti on arvolähdön suosikki.

Lämminveristen tammatähdessä hyvät lähtöpaikat ovat avainasemassa. Suosikeista Amanda Evo avaa kakkosradalta ja Halley Wania vierestä kolmoselta. Ville Koivistolla on lähdön avaimet kovaa avaavalla Amanda Evolla. Extrema ja Christine L Garden vaanivat suosikkien epäonnea.

Ruotsin illassa Jägersro ja Solvalla vuorottelevat Toto86-kohteittensa kanssa. Päätöskohteessa nähdään suomalaisittain mielenkiintoinen debyytti.

Makalu Doc siirtyi keskikesällä Timo Nurmoksen treeniin. Elitloppet-viikonloppuna hopeadivisioonan finaalin Heikki Koskelan valmennuksesta voittanut ori sairastui kesällä, mutta on saanut kovaa treeniä jo jonkin aikaa. Nurmoksen käsistä hevoset ovat yleensä valmiina huippuesityksiin suoraan tauolta.