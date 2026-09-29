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Juuri nyt | Haminan kouluverkkoa keskitetään lähivuosina voimallisesti − paikallinen yhdistys kyseenalaistaa säästölaskelmat
Tilaajalle | Maalaji ja viljelytapa vaikuttavat siihen, mikä pellon pH taso on järkevin