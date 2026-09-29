Päivän ravit: Pohjanmaan pojat urakoivat SeinäjoellaRavirekka siirtyy tiistaina Porista pohjoiseen päin. Seinäjoen iltaan kuulu kymmenen totolähtöä ja illan aluksi ponien koitos.
Kylmäveristen kovin sarja ravataan ravien alkupuolella ennen T5-peliä. Neljänkympin pakilta starttaavalle Vapassille tehtävä vaikuttaa sopivalta. Ville Koiviston ohjastaman valjakon pahin uhka on yhtä paalua edempää liikkeelle lähtevä Niko Jokelan Fiileri.
Viikonloppuna suomenhevosten Kriteriumin voittoa juhlinut Ville Koivisto uurastaa Seinäjoella kahdeksassa lähdössä. Niko Jokela pistää paremmaksi, sillä hänellä on yhdeksän ohjastustehtävää.
Hannu Hietasella on ohjastettava kahdeksassa lähdössä, joten kotiseudun ohjastajat ovat Seinäjoen illan kiireisimmät hahmot.
Lämminveristen ykkössarjan suosikki on Miking. Aleksi Kytölän valmennettava on noussut mainioon syyskuntoon. Viime viikolla Oulussa Elina Leinosen ohjastama tamma jäi toiselle ilman vetoapua, mistä hevonen sai puhtaat paperit viidennellä sijallaan.
Huomioitava on myös viimeksi laukkapeikon selättänyt Xeven Leader, joka vaikutti Kaustisen juoksussaan nousukuntoiselta. Petri Klemola palaa lauantain Kriterium-juhlien jälkeen tositoimiin neljän hevosen kera.
Mukavatasoisessa tammasarjassa nähdään nousevia nuoria hevosia. Etukäteen vahvimmalta voittajaehdokkaalta vaikuttaa Markku Niemisen Hatshepshut Frido, vaikka se sortuikin Jyväskylän startissaan laukalle viimeisellä puolikkaalla. Takamatkan Aili Brodda ja Whitney Vice kärkkyvät suosikin epäonnea.
Ruotsissa tiistain pääravit ovat Axevallassa. Toto64-kierroksen luotetuimmaksi hevoseksi on nousemassa Flight Sequence. Robert Berghin suojatti on ottanut viisivuotiaana askeleen eteenpäin, ja ruunan taulu on täynnä hienoja esityksiä.Artikkelin aiheet
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