Santtu Raitalan hurja voittoputki kesti jopa Elitloppet-viikonlopun Suomen johtava raviohjastaja Santtu Raitala on täysin poikkeuksellisessa voittoputkessa. Raitala on ohjastanut vähintään yhden voiton jo 54 peräkkäisenä ajopäivänään.

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Santtu Raitala oli Elitloppet-viikonlopun näkyvimpiä kuskihahmoja. Tässä Raitala juhlii Makalu Docin lauantain voittoa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Santtu Raitalan voittopäivien putki alkoi Kuopion raveista 9. maaliskuuta. Siitä alkaen hän on ajanut kilpaa 54 päivänä, ja voittanut jokaisissa raveissa vähintään yhden lähdön.

Suomen Hippoksen tilastoissa Raitalalla on noista Kuopion raveista alkaen 106 voittoa.

Hippoksen tilastoimien voittojen lisäksi Raitala on tänä aikana ajanut 12. maaliskuuta Bodenissa voiton Sandra Erikssonin valmentamalla Ravenilla ja viime lauantaina Solvallassa Heikki Koskelan valmentamalla Makalu Docilla.

Koska nämä voitot ovat ulkomailta hevosilla, jotka eivät ole Suomen rekisterissä, ne eivät näy Hippoksen tilastoissa. Kaikkiaan Raitalalla siis on voittoputkensa aikana 108 voittoa eli tasan kaksi ykkössijaa per ajopäivä.

Suomen raveissa Santtu Raitala on noussut sellaiseen asemaan, että voittoja on myös lupa odottaa. Kun Raitala on ajamassa, hänellä yleensä on hevonen lähes kaikissa lähdöissä, ja pääsääntöisesti ajokit ovat etukäteen varsin kilpailukykyisiä.

Elitloppet-viikonloppuna Raitalan voittoputki oli koetuksilla. Hänellä oli lauantaina neljä ajokkia ja sunnuntaina vain kaksi. Tuloksena oli kuitenkin kaksi voittoa lauantaina ja sunnuntaina ykkössija Matias Salon tallin Popeye Toomalla.

Popeye Tooma jatkoi Santtu Raitalan vähintään yhden voiton tuoneita ajopäiviä Elitloppet-sunnuntaina. Kuva: Elina Paavola

Raitalan voittoprosentti on tältä kaudelta 28, eli hän voittaa laskennallisesti vähän yli joka neljännen lähdön, jossa hän ajaa.

Kun Raitalalla yleensä on hevonen valtaosassa ravien lähdöistä, hänen voittoprosentillaan periaatteessa pitäisikin voittaa käytännössä joka raveissa. Tilastot eivät kuitenkaan ole sama asia kuin arki, jossa menestyksen vaihteluväli voi voittoprosentista välittämättä olla hyvinkin suuri.

Kattavaa tilastointia asiasta ei ole, mutta Raitalan voittoputki lienee Suomen pisin ja se on myös kansainvälisesti poikkeuksellinen.

Esimerkiksi kun Jorma Kontio ajoi vuonna 1989 uransa suurimman voittomäärän 417, Kontion pisin vähintään yhden voiton tuoneiden ravipäivien putki oli ”vain” 24 ravipäivän mittainen.