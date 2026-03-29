Charlottenlundin raviradan kohtalo ratkeamassa Tanskan pääraviradan Charlottenlundin kohtalo on ollut avoin viime vuoden lopulta lähtien. Nyt julkaistun sopimuksen mukaan ravitoiminta tulee jatkumaan perinteikkäällä radalla tulevaisuudessakin.

Charlottenlundin ravirata on yksi Pohjoismaiden perinteikkäimmistä raviradoista. Kuva: TR Media/Burt Seeger

Kaj Närhinen

Viime syksynä Tanskan ravipiireissä kiehui. Tanskan raviurheilun keskusjärjestö Dansk Hestevaddelöb, Ruotsin keskusjärjestö Svensk Travsport, peliyhtiö ATG sekä Jägersron ravirata julkaisivat yhteisen Vision Öresund -julkilausuman.

Keskeisin sisältö lausumassa oli Tanskan pääradan Charlottenlundin toiminnan lakkauttaminen ja maa-alueen myynti asuinrakentamiseen.

Kilpailupäivät olisi siirretty Ruotsin puolelle Malmön Jägersrohon. Tanskan puolelle Skovbohon oli tarkoitus rakentaa uusi valmennuskeskus ilman kilparataa.

Charlottenlundin raviradan maa-alueet ja ravikilpailutoimintaa pyörittävän Det Danske Travselskabin edustajat nousivat takajaloilleen. He syyttivät julkilausuman allekirjoittajia omavaltaisesta toiminnasta.

Vajaa puoli vuotta myöhemmin tilanne on rauhoittunut. Viime viikolla Tanskan keskusjärjestö julkisti tiedotteen Vision Öresundin uusista käänteistä. Tiedotteen mukaan Charlottenlundin ravirata otetaan mukaan osalliseksi Vision Öresundin suunnitteluprosessiin.

Julkistetun sopimuksen mukaan ravitoiminta jatkuu Charlottelundissa tulevaisuudessakin. Radan kilpailupäivien määrä kuitenkin vähenee nykyisestä, ja kilpailukalenteri laaditaan tiiviissä yhteistyössä Jägersron kanssa.

Charlottelundin ravirata panostaa myös rahallisesti valmennuskeskuksen rakentamiseen ja kehittämiseen Själlandin saarelle.

Travrondenin haastattelussa Charlottenlundin johtaja Elsebeth Stausholm kertoo radan kuuluvan kiinteästi Vision Öresundin toimijoihin tulevaisuudessakin.

”Alun perin emme olleet lainkaan osallisia Vision Öresundissa. Nyt olemme mukana päätöksenteossa. Se on todella myönteinen askel meille”, Elsebet Stausholm kertoo Travrondenille.

Elsebeth Stausholm ei halua vielä kommentoida sopimuksen yksityiskohtia kilpailutoiminnan muutosten osalta. Hän toteaa kuitenkin valmennuskeskuksella tarkoitettavan aiemman julkilausuman tapaan Skovbon vanhaa ravirata.

”Skovbon aluetta on tarkoitus kehittää ja kunnostaa. Sinne on tarkoitus houkutella uusia valmentajia.”

Toimitusjohtaja painottaa uuden sopimuksen olevan todella tärkeä Charlottelundin radalle, vaikka se tuokin suuria muutoksia perinteikkään raviradan toimintaan.

”Jägersron ja Charlottenlundin yhteistyön myötä on hyvin mahdollista, ettemme esimerkiksi aja lainkaan kilpaa talvikuukausina Charlottenlundissa. Olennaisinta meille on kilpailutoiminnan jatkuminen Charlottenlundissa, vaikka sitten uudistetulla konseptilla.”